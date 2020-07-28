Beşiktaş'tan çifte transfer! İmzalar ya Ümraniye'de ya da Vodafone Park'ta - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
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'tan çifte ! İmzalar ya Ümraniye'de ya da 'ta

Beşiktaş'tan çifte transfer! İmzalar ya Ümraniye'de ya da Vodafone Park'ta

'un yıldız isimleri ve Fabrice ile el sıkışan , finalinden bir gün sonra Ümraniye'de ya da 'ta bir görüşme gerçekleştirerek iki futbolcuya da imzayı attırmayı planlıyor.

Yeni sezonun kadrosunu oluştururken baştan sona değişikliğe gidecek olan 'ta gözler Aytemiz 'un yarın ile oynayacağı Ziraat finalinde... Siyah-beyazlılar daha önce anlaşmaya vardığı Fabrice ve ile maçtan sonraki gün ya da Ümraniye'de bir araya gelecek. Fransız yıldız ile 2+1 yıllık anlaşmaya varan ve yıllık 800 bin Euro ödeyecek olan Beşiktaş, 29 yaşındaki sol beke resmi imzayı attıracak. N'Sakala takım arkadaşı ve yakın dostu Cisse'yle beraber gelecek.

CISSE İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Sabah'ın haberine göre; Senegalli futbolcuyla yüz yüze son görüşmeyi gerçekleştirecek olan Beşiktaş, oyuncuyla sözleşme süresindeki pürüzü aşarak imzaları atacak. 35 yaşındaki golcü futbolcuya bonuslarla birlikte 1.2 milyon Euro değerinde bir sözleşme teklif edilmiş ve olumlu yanıt alınmıştı. İki futbolcuyla imzaları atarak ilk transferleri yapmak isteyen , daha sonra oyunculara 10 Ağustos'a kadar izin verecek.

'de rakip kalelere 105 şut gönderip 52 isabet bulan Papiss Cisse, 22 kez ağları havalandırdı. Senegalli çok başarılı bir sezon geçirmesine rağmen krallığı 24 gollü Sörloth'a kaptırdı.

  1. 28.07.2020
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