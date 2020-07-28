Beşiktaş'tan çifte transfer! İmzalar ya Ümraniye'de ya da Vodafone Park'ta
Alanyaspor'un yıldız isimleri Papiss Cisse ve Fabrice N'Sakala ile el sıkışan Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinden bir gün sonra Ümraniye'de ya da Vodafone Park'ta bir görüşme gerçekleştirerek iki futbolcuya da imzayı attırmayı planlıyor.
Yeni sezonun kadrosunu oluştururken baştan sona değişikliğe gidecek olan Beşiktaş'ta gözler Aytemiz Alanyaspor'un yarın Trabzonspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinde... Siyah-beyazlılar daha önce anlaşmaya vardığı Fabrice N'Sakala ve Papiss Cisse ile maçtan sonraki gün Vodafone Park ya da Ümraniye'de bir araya gelecek. Fransız yıldız ile 2+1 yıllık anlaşmaya varan ve yıllık 800 bin Euro ödeyecek olan Beşiktaş, 29 yaşındaki sol beke resmi imzayı attıracak. N'Sakala takım arkadaşı ve yakın dostu Cisse'yle beraber gelecek.
CISSE İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
Sabah'ın haberine göre; Senegalli futbolcuyla yüz yüze son görüşmeyi gerçekleştirecek olan Beşiktaş, oyuncuyla sözleşme süresindeki pürüzü aşarak imzaları atacak. 35 yaşındaki golcü futbolcuya bonuslarla birlikte 1.2 milyon Euro değerinde bir sözleşme teklif edilmiş ve olumlu yanıt alınmıştı. İki futbolcuyla imzaları atarak ilk transferleri yapmak isteyen Kartal, daha sonra oyunculara 10 Ağustos'a kadar izin verecek.
Süper Lig'de rakip kalelere 105 şut gönderip 52 isabet bulan Papiss Cisse, 22 kez ağları havalandırdı. Senegalli çok başarılı bir sezon geçirmesine rağmen krallığı 24 gollü Sörloth'a kaptırdı.
- 28.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan çifte transfer! İmzalar ya Ümraniye'de ya da Vodafone Park'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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