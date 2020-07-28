Antalyaspor'dan Sinan Gümüş ve Adis Jahovic açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
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'dan ve açıklaması!

Antalyaspor'dan Sinan Gümüş ve Adis Jahovic açıklaması!

'de sezonun tamamlanmasının ardından önümüzdeki sezon için kolları sıvayan ekipler yaşanan mali daralma sonrası transferde ince eleyip sık dokuyor. Özellikle bu sezondan beklediğini bulamayan , ve birçok isimle temaslarını sıklaştırırken, gündemde bulunan 'un iki oyuncusu için basın sözcüsünden flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar...

'de gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren kulüpler transferde atağa kalkmış durumda... Özellikle ligin 3 büyük devi olan , ve oldukça atak bir görüntü çizerken, 3 kulüpte de yaşanan beklenmedik ayrılıklar herkesi şaşırtmıştı.

Yurt dışı söylentilerinin yanı sıra, yurt içinde de söylentiler duyulurken konuşulan son isimler, forması giyen isimlerden ve olmuştu.

Jahovic için özellikle ayrılığı sonrası Beşiktaş ile ismi anılırken, Sinan Gümüş'ün adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. Hürriyet'e konuşan Antalyaspor Kulübü basın sözcüsü bu söylentilere açıklık getirdi.

İşte Süğlün'ün o sözleri... "Adis Jahovic için Beşiktaş'tan kimsenin iletişime geçmediğini belirtirken, 'Beşiktaş'tan Jahovic için şu anda bize gelen bir teklif yok ve herhangi bir bonservis bedeli de belirlemedik. Jahovic bizim için çok önemli ve Antalyaspor'un en büyük değerlerinden birisi haline geldi.' dedi.

'SİNAN GÜMÜŞ ANTALYASPOR'DA DEVAM ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'
Antalyaspor ile olan kiralık kontratı sona eren ve Genoa'ya dönen Sinan Gümüş için de konuşan Murat Süğlün; 'Sinan Gümüş ile devam etmek istiyoruz ama Genoa ile olan kontratını halletmesi lazım. Sinan ile görüştük adı geçen diğer takımlardan da teklifler olduğunu ancak bizimle devam etmek istediğini söyledi Sinan bizimle çok mutlu.' ifadelerini kullandı.

  1. 28.07.2020
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