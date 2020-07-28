Antalyaspor'dan Sinan Gümüş ve Adis Jahovic açıklaması!
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından önümüzdeki sezon için kolları sıvayan ekipler yaşanan mali daralma sonrası transferde ince eleyip sık dokuyor. Özellikle bu sezondan beklediğini bulamayan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birçok isimle temaslarını sıklaştırırken, gündemde bulunan Antalyaspor'un iki oyuncusu için basın sözcüsünden flaş açıklamalar geldi. İşte detaylar...
Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren kulüpler transferde atağa kalkmış durumda... Özellikle ligin 3 büyük devi olan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray oldukça atak bir görüntü çizerken, 3 kulüpte de yaşanan beklenmedik ayrılıklar herkesi şaşırtmıştı.
Yurt dışı transfer söylentilerinin yanı sıra, yurt içinde de söylentiler duyulurken konuşulan son isimler, Antalyaspor forması giyen isimlerden Adis Jahovic ve Sinan Gümüş olmuştu.
Jahovic için özellikle Burak Yılmaz ayrılığı sonrası Beşiktaş ile ismi anılırken, Sinan Gümüş'ün adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. Hürriyet'e konuşan Antalyaspor Kulübü basın sözcüsü Murat Süğlün bu söylentilere açıklık getirdi.
İşte Süğlün'ün o sözleri... "Adis Jahovic için Beşiktaş'tan kimsenin iletişime geçmediğini belirtirken, 'Beşiktaş'tan Jahovic için şu anda bize gelen bir teklif yok ve herhangi bir bonservis bedeli de belirlemedik. Jahovic bizim için çok önemli ve Antalyaspor'un en büyük değerlerinden birisi haline geldi.' dedi.
'SİNAN GÜMÜŞ ANTALYASPOR'DA DEVAM ETMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ'
Antalyaspor ile olan kiralık kontratı sona eren ve Genoa'ya dönen Sinan Gümüş için de konuşan Murat Süğlün; 'Sinan Gümüş ile devam etmek istiyoruz ama Genoa ile olan kontratını halletmesi lazım. Sinan ile görüştük adı geçen diğer takımlardan da teklifler olduğunu ancak bizimle devam etmek istediğini söyledi Sinan bizimle çok mutlu.' ifadelerini kullandı.
- 28.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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