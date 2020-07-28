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Son dakika haberleri: Büyük transfer krizi! Galatasaray'ın elinde kaldı...
Transferde kolları sıvayan Galatasaray yeni sezonda şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Kadroya yapılacak takviyelerin yanında, halihazırda kadroda bulunan isimler için de yeni kararlar alan sarı-kırmızılılar bir isimde çıkmaza girmiş durumda. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
28 Temmuz 2020 Salı 15:48
Güncelleme: 28.07.2020 16:34
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Bu sezon özellikle pandemi dönüşü sonrası yaşadığı kayıplarla zirve yarışında büyük kayıplar yaşayan Galatasaray ligi 56 puanla 6. sırada tamamlayabilmişti.
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Hal böyle olunca önümüzdeki sezona yenilenmiş bir kadro ile başlamak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar transfer girişimlerine başlamış, birçok isimle temaslarını sıklaştırmıştı.
Takıma gelecek isimlerin yanı sıra halihazırda kadroda bulunan ve farklı takımlarda kiralık olarak forma giyen isimler için de harekete geçen kurmaylar, Yuto Nagatomo ve Mariano ile yollarını ayırmıştı.
Bu isimlerden biri olan ve geçtiğimiz sezonu Belçika ekiplerinden Club Brugge'de geçiren Senegalli golcü Diagne için de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Yeni Asır'ın haberine göre; Galatasaray 1.5 sezon önce 13 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan aldığı ancak gerek oyunu, gerekse sorunlu davranışlarıyla bekleneni veremeyen Mbaye Diagne'yi Göztepe'ye önerdi.