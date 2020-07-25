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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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'ta Jahovic sesleri! takasla bitecek

Beşiktaş'ta Jahovic sesleri! Transfer takasla bitecek

'ta mesaisinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, hücumdaki boşluğu doldurmak için 'i listeye ekledi. 'a takas önerisi yapılacak.

Peş peşe ayrılıklarla şok yaşayan siyah-beyazlı ekip, gidenlerin yerini doldurmak için jet hızıyla düğmeye bastı. Bu doğrultuda uygun isimleri arayan komitesi, 'ın yerini doldurmak için Antalyasporlu ismini de listeye ekledi. Teknik direktör 'ın, ve 'da birlikte çalıştığı golcü oyuncuyu yönetime ilettiği öğrenildi. Zaman kaybetmeden Burak Yılmaz'ın yokluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş yönetimi Bosnalı forvetin transferi için çalışmalara başladı. Ön araştırmalara start veren yönetim, cephesine bir miktar bonservis ve bazı takas önerilerinde bulunmaya hazırlanıyor.

  1. 25.7.2020
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