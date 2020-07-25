Beşiktaş'ta transfer mesaisinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, hücumdaki boşluğu doldurmak için Adis Jahovic'i listeye ekledi. Antalyaspor'a takas önerisi yapılacak.
Peş peşe ayrılıklarla şok yaşayan siyah-beyazlı ekip, gidenlerin yerini doldurmak için jet hızıyla düğmeye bastı. Bu doğrultuda uygun isimleri arayan Beşiktaş transfer komitesi, Burak Yılmaz'ın yerini doldurmak için Antalyasporlu Adis Jahovic ismini de listeye ekledi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor'da birlikte çalıştığı golcü oyuncuyu yönetime ilettiği öğrenildi. Zaman kaybetmeden Burak Yılmaz'ın yokluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş yönetimi Bosnalı forvetin transferi için çalışmalara başladı. Ön araştırmalara start veren yönetim, Antalyaspor cephesine bir miktar bonservis ve bazı takas önerilerinde bulunmaya hazırlanıyor.
- 25.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Jahovic sesleri! Transfer takasla bitecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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