Canlı yayında duyurdu! "Beşiktaş o oyuncuyu transfer edebilir"
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Ana Haber programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Kulübün bütçesi belli. Transfer limiti artsa da Beşiktaş transferde çok açılmayacak. N'Sakala ile el sıkışıldı. Sırada Mensah ve Wellington var ve görüşmeler olumlu geçmiş durumda. Beşiktaş ayrıca, AL Rayyan'dan Yohan Boli'yi transfer edebilir." ifadelerini kullandı.
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