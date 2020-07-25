Beşiktaş Başkent'te galibiyet peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği maçı 11'i - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Başkent'te 3 puan peşinde! İşte 'ın maçı 11'i

Beşiktaş Başkent'te 3 puan peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

, sezonun son maçında ’ne konuk olacak. Son 3 maçını kazanan , bugün de galip gelip ligi mutlu bitirmek ve 3.lük için şansını zorlayacak. Zorlu maç öncesi her iki teknik adam da sahaya süreceği ilk 11'leri büyük ölçüde belirledi.

Kara Kartal, 'in 34. ve son haftasında ile başkentte karşı karşıya gelecek. Son 3 maçını kazanan siyah- beyazlı takım, bugün de galip gelerek hem sezonu mutlu bir şekilde bitirmek hem de hedefi olan üçüncülüğünü zorlamak amacında. Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. , Gençlerbirliği'ni yenerek Demir Grup 'un 'de karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Seri zaferlerle puanını 59'a yükselten Beşiktaş, 60 puanlı Sivasspor'un puan kaybetmesi halinde kırmızı-beyazlı rakibinin önüne geçerek sezonu üçüncü basamakta noktalayacak.

MUHTEMEL 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet, Flavio, Toure, H. İbrahim, Soner, Berat, Candeias, Sessegnon, Sio, Mats.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Elneny, Atiba, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven.

6 FUTBOLCUDAN YOKSUN
Siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşılaşmasına ve 'ten yoksun çıkacak. Fenerbahçe maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen iki futbolcu, başkentte görev yapamayacak. Devre arasında Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Kevin-Prince Boateng, kulüp tarafından sezonu tamamladıkları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir de oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, Fransa'nın Lille takımı ile anlaşan da 'da oynanacak mücadelede görev yapmayacak.

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yapacakları maçla Süper Lig'de 92. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 52 galibiyetine karşılık, kırmızı- siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 maçta eşitliği bozamadı.

'OYUNA DEĞİL SKORA BAK'
Teknik direktör , son idman sonrası bu sezonun son konuşmasına yaptı. Tecrübeli hoca, "İlginç bir sezon geçirdik. Bir o kadar zordu. Gelenler, gidenler çok oldu. Belki taraftarın beklentisi karşılanmadı ama en azından yüzlerini güldürmek elimizde. Son haftalardaki serimizi sürdürelim. Ligi 3. bitirebilirsek bu yönetimi de mutlu eder. Oyundan çok skora odaklanın ve 3 puanı kazanın" dedi. Avcı'nın yerine göreve gelen Yalçın, bugün de kazanılırsa Beşiktaş'taki 10. galibiyetini alacak.

  1. 25.7.2020
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