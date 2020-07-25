Beşiktaş Başkent'te 3 puan peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği maçı 11'i

Kara Kartal, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği ile başkentte karşı karşıya gelecek. Son 3 maçını kazanan siyah- beyazlı takım, bugün de galip gelerek hem sezonu mutlu bir şekilde bitirmek hem de hedefi olan üçüncülüğünü zorlamak amacında. Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni yenerek Demir Grup Sivasspor'un İzmir'de Göztepe karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Seri zaferlerle puanını 59'a yükselten Beşiktaş, 60 puanlı Sivasspor'un puan kaybetmesi halinde kırmızı-beyazlı rakibinin önüne geçerek sezonu üçüncü basamakta noktalayacak.

MUHTEMEL 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet, Flavio, Toure, H. İbrahim, Soner, Berat, Candeias, Sessegnon, Sio, Mats.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Elneny, Atiba, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven.



6 FUTBOLCUDAN YOKSUN

Siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği karşılaşmasına Caner Erkin ve Jeremain Lens'ten yoksun çıkacak. Fenerbahçe maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen iki futbolcu, başkentte görev yapamayacak. Devre arasında Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Kevin-Prince Boateng, kulüp tarafından sezonu tamamladıkları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir de oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, Fransa'nın Lille takımı ile anlaşan Burak Yılmaz da Ankara'da oynanacak mücadelede görev yapmayacak.

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yapacakları maçla Süper Lig'de 92. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 52 galibiyetine karşılık, kırmızı- siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 maçta eşitliği bozamadı.



'OYUNA DEĞİL SKORA BAK'

Teknik direktör Sergen Yalçın, son idman sonrası bu sezonun son konuşmasına yaptı. Tecrübeli hoca, "İlginç bir sezon geçirdik. Bir o kadar zordu. Gelenler, gidenler çok oldu. Belki taraftarın beklentisi karşılanmadı ama en azından yüzlerini güldürmek elimizde. Son haftalardaki serimizi sürdürelim. Ligi 3. bitirebilirsek bu yönetimi de mutlu eder. Oyundan çok skora odaklanın ve 3 puanı kazanın" dedi. Avcı'nın yerine göreve gelen Yalçın, bugün de kazanılırsa Beşiktaş'taki 10. galibiyetini alacak.