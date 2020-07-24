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24 Temmuz 2020, Cuma
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'tan ayrılık nedenini açıkladı!

Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılık nedenini açıkladı!

ile yollarını ayıran 'dan ayrılık açıklaması geldi. Lille'e olan 35 yaşındaki golcü, Fransız ekibine gitmesinde mali konuların etkili olmadığını söyledi ve kariyerinin son döneminde böyle bir teklifi değerlendirmek istediğini açıkladı.

'tan ayrılarak Lig 1 ekibi Lille'in yolunu tutan bu sonrası ilk kez konuştu. Bir karar vermesi gerektiğini belirten deneyimli golcü, siyah-beyazlı takımdan iyi duygularla ayrıldığını söyledi.

NTV'ye konuşan ve "Lille'den teklif aldığım için mutluyum" diyen Burak Yılmaz, "Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim. Beşiktaş'tan iyi duygularla ayrılıyorum. Kulübe veya yönetime karşı herhangi bir kırgınlık söz konusu değil. Lille'e transferimde mali konular etkili olmadı. Parayı düşünmedim ve kariyerimin son döneminde böyle bir teklifi değerlendirmek istedim" dedi.

Beşiktaş'a veda eden Milli futbolcu, Fransa'da düzenlenecek imza töreni sonrası, 1 Ağustos'ta Lille ile antrenmanlara çıkmaya başlayacak.

  1. 24.07.2020
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