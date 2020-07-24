Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılık nedenini açıkladı!
Beşiktaş ile yollarını ayıran Burak Yılmaz'dan ayrılık açıklaması geldi. Lille'e transfer olan 35 yaşındaki golcü, Fransız ekibine gitmesinde mali konuların etkili olmadığını söyledi ve kariyerinin son döneminde böyle bir teklifi değerlendirmek istediğini açıkladı.
Beşiktaş'tan ayrılarak Fransa Lig 1 ekibi Lille'in yolunu tutan Burak Yılmaz bu transfer sonrası ilk kez konuştu. Bir karar vermesi gerektiğini belirten deneyimli golcü, siyah-beyazlı takımdan iyi duygularla ayrıldığını söyledi.
NTV'ye konuşan ve "Lille'den teklif aldığım için mutluyum" diyen Burak Yılmaz, "Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim. Beşiktaş'tan iyi duygularla ayrılıyorum. Kulübe veya yönetime karşı herhangi bir kırgınlık söz konusu değil. Lille'e transferimde mali konular etkili olmadı. Parayı düşünmedim ve kariyerimin son döneminde böyle bir teklifi değerlendirmek istedim" dedi.
Beşiktaş'a veda eden Milli futbolcu, Fransa'da düzenlenecek imza töreni sonrası, 1 Ağustos'ta Lille ile antrenmanlara çıkmaya başlayacak.
- 24.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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