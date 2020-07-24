Burak Yılmaz Beşiktaş'tan ayrılık nedenini açıkladı!

Beşiktaş'tan ayrılarak Fransa Lig 1 ekibi Lille'in yolunu tutan Burak Yılmaz bu transfer sonrası ilk kez konuştu. Bir karar vermesi gerektiğini belirten deneyimli golcü, siyah-beyazlı takımdan iyi duygularla ayrıldığını söyledi.

NTV'ye konuşan ve "Lille'den teklif aldığım için mutluyum" diyen Burak Yılmaz, "Bir karar vermem gerekiyordu ve gitmeyi tercih ettim. Beşiktaş'tan iyi duygularla ayrılıyorum. Kulübe veya yönetime karşı herhangi bir kırgınlık söz konusu değil. Lille'e transferimde mali konular etkili olmadı. Parayı düşünmedim ve kariyerimin son döneminde böyle bir teklifi değerlendirmek istedim" dedi.

Beşiktaş'a veda eden Milli futbolcu, Fransa'da düzenlenecek imza töreni sonrası, 1 Ağustos'ta Lille ile antrenmanlara çıkmaya başlayacak.