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24 Temmuz 2020, Cuma
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Son dakika: ile yollarını ayırıyor

Son dakika: Caner Erkin Beşiktaş ile yollarını ayırıyor

Son dakika haberi... 'ta ile yollar ayırmaya hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere göre ve 'ün ardından Caner Erkin de siyah beyazlılarla yollarını ayırma kararı aldı.

'ta bir ayrılık daha resmileşiyor... Daha önce Kevin Prince Boateng ve ile yollarını ayıran Kara Kartal'a, 'ün ardından bir kötü haber daha geldi.

Beın Sports'un haberine göre kısa süre önce Gökhan Gönül ile görüşme gerçekleştiren Beşiktaş, oyuncu ile anlaşamamış ve yollarını ayırmıştı.

CANER ERKİN DE YOLCU
Öte yandan adı sıkça Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan de, Beşiktaş ile yaptığı görüşmede olumlu sonuç alamadı ve yıldız futbolcu, siyah beyazlılardan ayrılma kararı aldı.

  1. 24.07.2020
  2. Güncelleme: 24.07.2020 18:18
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