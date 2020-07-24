Son dakika: Caner Erkin Beşiktaş ile yollarını ayırıyor
Son dakika haberi... Beşiktaş'ta Caner Erkin ile yollar ayırmaya hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere göre Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de siyah beyazlılarla yollarını ayırma kararı aldı.
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha resmileşiyor... Daha önce Kevin Prince Boateng ve Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kara Kartal'a, Gökhan Gönül'ün ardından bir kötü haber daha geldi.
Beın Sports'un haberine göre kısa süre önce Gökhan Gönül ile görüşme gerçekleştiren Beşiktaş, oyuncu ile anlaşamamış ve yollarını ayırmıştı.
CANER ERKİN DE YOLCU
Öte yandan adı sıkça Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Caner Erkin de, Beşiktaş ile yaptığı görüşmede olumlu sonuç alamadı ve yıldız futbolcu, siyah beyazlılardan ayrılma kararı aldı.
- 24.07.2020
- Güncelleme: 24.07.2020 18:18
- Tahir Karapınar'dan görülmemiş kadro! Çaykur Rizespor maçında...
- Luiz Gustavo transferini yazdılar! Dünyaca ünlü isim onu istiyor ve...
- Son dakika transfer haberleri: Emre Belözoğlu'ndan 4 kritik hamle! "Kendinize kulüp bulun"
- Milli futbolcunun babası teklif iddialarını doğruladı! "Türkiye'den..."
- Günün bomba iddiası! "Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'den 2 yıllık teklif aldı"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Caner Erkin Beşiktaş ile yollarını ayırıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.