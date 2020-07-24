Son dakika: Caner Erkin Beşiktaş ile yollarını ayırıyor

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha resmileşiyor... Daha önce Kevin Prince Boateng ve Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Kara Kartal'a, Gökhan Gönül'ün ardından bir kötü haber daha geldi.

Beın Sports'un haberine göre kısa süre önce Gökhan Gönül ile görüşme gerçekleştiren Beşiktaş, oyuncu ile anlaşamamış ve yollarını ayırmıştı.

CANER ERKİN DE YOLCU

Öte yandan adı sıkça Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Caner Erkin de, Beşiktaş ile yaptığı görüşmede olumlu sonuç alamadı ve yıldız futbolcu, siyah beyazlılardan ayrılma kararı aldı.