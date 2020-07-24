Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kafilesi belli oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kafilesi belli oldu!

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kafilesi belli oldu!

'in kapanış haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın maç kafilesi belli oldu. Siyah-beyazlılar'da Lille ile anlaşarak takımdan ayrılan Burak Yılmaz kadroda yer almadı.

Beşiktaş, 'in 34. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, kamp kadrosuna 17 futbolcu dahil etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar gerçekleştirildi. İdman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, bugün saat 16.00'da özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçı kadrosuna dahil ettiği 17 futbolcu şöyle:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Atiba, Elneny, N'Koudou, Necip Uysal, Vida, Dorukhan Toköz, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Yılmaz, Gökhan Gönül ve Diaby."

  1. 24.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 02:38
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