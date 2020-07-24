Burak Yılmaz takım arkadaşlarıyla vedalaştı!
Son dakika... Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Fransa'nın Lille takımına transfer olduğu öne sürülen Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Süper Lig'in son haftasında yarın Gençlerbirliği ile oynanacak maçın çalışmasını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştiren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, teknik direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Burak'ın teknik heyet ve futbolculara yönelik bir veda konuşması yaptığı, sonrasında ise tesislerden ayrıldığı aktarıldı.
İşte o anlar...
- 24.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 02:37
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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