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28 Temmuz 2020, Salı
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sürprizi! kiralama teklifi yaptı

Yohan Boli sürprizi! Beşiktaş kiralama teklifi yaptı

Siyah-beyazlılar daha önce de etmeye çalıştığı Al Rayyan forması giyen için girişimlerini arttırdı. , geçen sezon 3 milyon Euro karşılığında Al Rayyan'a transfer olan 26 yaşındaki forvet için kiralama teklifi yaptı.

Siyah-beyazlılar daha önce de etmeye çalıştığı Al Rayyan forması giyen için girişimlerini arttırdı. , geçen sezon 3 milyon Euro karşılığında Al Rayyan'a transfer olan 26 yaşındaki forvet için kiralama teklifi yaptı. 'de oynama fikrine sıcak bakan Boli'nin Beşiktaş'a gelmek istediği, görüşmelerde de sona gelindiği öğrenildi. Piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında olan Fildişili futbolcunun sözleşmesi 2023'te bitiyor.

  1. 28.7.2020
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