Yohan Boli sürprizi! Beşiktaş kiralama teklifi yaptı
Siyah-beyazlılar daha önce de transfer etmeye çalıştığı Al Rayyan forması giyen Yohan Boli için girişimlerini arttırdı. Beşiktaş, geçen sezon 3 milyon Euro karşılığında Al Rayyan'a transfer olan 26 yaşındaki forvet için kiralama teklifi yaptı.
Siyah-beyazlılar daha önce de transfer etmeye çalıştığı Al Rayyan forması giyen Yohan Boli için girişimlerini arttırdı. Beşiktaş, geçen sezon 3 milyon Euro karşılığında Al Rayyan'a transfer olan 26 yaşındaki forvet için kiralama teklifi yaptı. Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakan Boli'nin Beşiktaş'a gelmek istediği, görüşmelerde de sona gelindiği öğrenildi. Piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında olan Fildişili futbolcunun sözleşmesi 2023'te bitiyor.
- 28.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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