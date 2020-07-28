Yohan Boli sürprizi! Beşiktaş kiralama teklifi yaptı

Siyah-beyazlılar daha önce de transfer etmeye çalıştığı Al Rayyan forması giyen Yohan Boli için girişimlerini arttırdı. Beşiktaş, geçen sezon 3 milyon Euro karşılığında Al Rayyan'a transfer olan 26 yaşındaki forvet için kiralama teklifi yaptı. Türkiye'de oynama fikrine sıcak bakan Boli'nin Beşiktaş'a gelmek istediği, görüşmelerde de sona gelindiği öğrenildi. Piyasa değeri 3.5 milyon euro civarında olan Fildişili futbolcunun sözleşmesi 2023'te bitiyor.