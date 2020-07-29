Ahmet Nur Çebi: A Spor yayınlasın
"Yayıncı kuruluşun indirim istemesinin sonu yok. TRT var, A Spor var. Onlar yayınlasın, haklarını verelim. Geri kalanla biz geçinelim."
Başkan Çebi, yayıncı kuruluşun indirim talebiyle ilgili soru üzerine, "Kendi imkanlarımız, TRT'miz var, A Spor var, başka kanallar var. Alt yapıları var. Biz yapalım bu işi. Kulüpler Birliği olarak bir şirket kuralım. TV kanallarının hakkını verelim, geri kalanla biz geçinelim. Biz bu rekabeti yaratamazsak her gelen indirim ister. Bir gün üstüne bizden para isteyebilirler diye korkuyorum. İsterler çünkü rakipsizler" diye konuştu. Rakipsizlik nedeniyle yayıncı kuruluşun indirim istediğini savunan Çebi, "Koskoca vakıfız, bir tane şirket kurarsınız, gidersiniz TRT'ye yapalım dersiniz. Ortak bir hesap tutalım, masraflarınızı alın, üstüne de kar koyun, geri kalanı bize verin. Adamlar da bakıyorlar etraflarında kimse yok indirim istiyorlar. Bunun sonu yok" şeklinde konuştu.
- 29.7.2020
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