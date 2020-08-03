Beşiktaş'ın gündemindeki Hadebe için resmi açıklama! Transfer için yeşil ışık...

Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı iddia edilan Yeni Malatyasporlu Hadebe için menajeri Gibson Mahachi konuştu. Oyuncusunun gelecekte Avrupa'da oynamak istediğini aktarak Mahachi, siyah beyazlılara yeşil ışık yaktı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aladığı iddia edilen Yeni Malatyasporlu Hadebe hakkında oyuncu menajeri Gibson Mahachi konuştu.
Kickoff.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor ve Afrika'ya dönüşü çok uzak bir ihtimal.
Menajer Mahachi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hadebe, bu hafta Zimbabve'ye gelecek ve onunla transferine ilişkin konuşacağız. Bildiğiniz gibi oyuncum Türkiye'de çok iyi iş çıkarttı. Önceliğimiz onun Avrupa'da kalması için olacak ve şu anda kulübünün sözleşmeli oyuncusu. Beraber konuştuğumuzda diğer seçenekleri de değerlendireceğiz." dedi.
AFRİKA'DAN TEKLİF...
Öte yandan Mahachi, konuşmasının sonunda Afrika'dan kendilerine gelen herhangi bir teklifin olmadığını dile getirdi.
- 03.08.2020
- Güncelleme: 03.08.2020 17:09
- Son dakika: Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu!
- TFF 2020-2021 sezonu harcama limitlerini ne zaman açıklayacak? İşte Nihat Özdemir'in açıklaması...
- Bayram Bektaş: Alanyaspor ve Kayserispor'dan resmi teklif almadım
- Trabzonspor'un yeni hocası Eddie Newton'a Chelsea'den tebrik
- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gözdesi için başkan konuştu! "Gelecek sezon..."
- Bu transfer çok konuşulur! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geliyor...
- Beşiktaş'ın transferde el sıkıştığı yıldızdan Fenerbahçe bahanesi! Uçuk maaş...
- Transfer bombalarının patlamasına saatler kaldı! Yıldız isim...
- Beşiktaş'ın yıldızı transferi böyle duyurdu! "Fenerbahçe'ye gidiyorum"
- Erol Bulut bombayı patlattı! Takas ve transfer...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın gündemindeki Hadebe için resmi açıklama! Transfer için yeşil ışık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.