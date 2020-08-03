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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a transfer olacak mı? Resmen açıkladı!

'ın gündemindeki için resmi açıklama! için yeşil ışık...

Beşiktaş'ın gündemindeki Hadebe için resmi açıklama! Transfer için yeşil ışık...

'ın hedefleri arasında yer aldığı iddia edilan Yeni Malatyasporlu için menajeri Gibson Mahachi konuştu. Oyuncusunun gelecekte Avrupa'da oynamak istediğini aktarak Mahachi, siyah beyazlılara yeşil ışık yaktı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın gündeminde yer aladığı iddia edilen Yeni Malatyasporlu hakkında oyuncu menajeri Gibson Mahachi konuştu.

Kickoff.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre oyuncu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor ve Afrika'ya dönüşü çok uzak bir ihtimal.

Menajer Mahachi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hadebe, bu hafta Zimbabve'ye gelecek ve onunla transferine ilişkin konuşacağız. Bildiğiniz gibi oyuncum Türkiye'de çok iyi iş çıkarttı. Önceliğimiz onun Avrupa'da kalması için olacak ve şu anda kulübünün sözleşmeli oyuncusu. Beraber konuştuğumuzda diğer seçenekleri de değerlendireceğiz." dedi.

AFRİKA'DAN TEKLİF...
Öte yandan Mahachi, konuşmasının sonunda Afrika'dan kendilerine gelen herhangi bir teklifin olmadığını dile getirdi.

  1. 03.08.2020
  2. Güncelleme: 03.08.2020 17:09
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