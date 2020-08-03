HaberlerGaleriBu transfer çok konuşulur! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geliyor...
Bu transfer çok konuşulur! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geliyor...
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler birçok isimle temas halinde. Özellikle ligin dev ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe çalışmalarını tüm hızıyla devam ederken, iki ezeli rakip bir isim için karşı karşıya geldi. İşte detaylar... Son dakika transfer haberleri.
3 Ağustos 2020 Pazartesi 13:11
Güncelleme: 03.08.2020 13:11
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'in tamamlanmasıyla kulüpler gelecek sezon hazırlıkları için hummalı bir çalışma içerisine girmiş durumda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe ve son haftalarda yakaladığı çıkışı yeni sezonda sürdürürerek şampiyonluk kupasına ulaşmak isteyen Beşiktaş'ta çalışmlarına tam gaz devam ediyor.
Birçok isimle temas halinde olan iki dev kulüp, transfer tescil döneminin başlamasına çok az bir zaman kala transferde bir kez daha karşı karşıya. İşte detaylar...
Son yıllarda ezeli rakiplerinden yaptığı transferlerle dikkatleri çeken Fenerbahçe büyük bombayı patlatıyor...
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın yıldızı Dorukhan Toköz'le anlaşma sağladı. 1 yıl sözleşmesi kalan milli futbolcu bir süredir Siyah-Beyazlı yönetimle anlaşmaksız yaşıyordu.