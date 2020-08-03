Beşiktaş Ömer Ali Şahiner için devreye girdi!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u kadrosuna katan siyah-beyazlılar, 3. transferini de Süper Lig'den yapmak için kolları sıvadı. NTV Spor'un haberine göre, Kara-Kartal, Konyaspor forması ile istikrarlı bir performans sergileyen Ömer Ali Şahiner'i listesine aldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği sonrası harekete geçen siyah-beyazlı kurmaylar, 28 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini iletecek. Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi devam eden Ömer Ali Şahiner için Konyaspor'a futbolcu takası önermeyi planlıyor.