Beşiktaş Ömer Ali Şahiner için devreye girdi! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Yönetim harekete geçti! Süper Lig'den 3. transfer

için devreye girdi!

Beşiktaş Ömer Ali Şahiner için devreye girdi!

Teknik direktör 'ın raporuna göre hareket eden yönetimi gelecek sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. 'dan N'Sakala ve Welinton'u kadrosuna katan siyah-beyazlılar, ile sözleşmesi devam eden 'in transferi için devreye girdi.

Önümüzdeki sezonun çalışmalarına son sürat devam eden 'tan sürpriz bir hamle geldi. 'dan N'Sakala ve Welinton'u kadrosuna katan siyah-beyazlılar, 3. transferini de 'den yapmak için kolları sıvadı. NTV Spor'un haberine göre, Kara-Kartal, forması ile istikrarlı bir performans sergileyen 'i listesine aldı.

Teknik direktör 'ın isteği sonrası harekete geçen siyah-beyazlı kurmaylar, 28 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini iletecek. Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi devam eden Ömer Ali Şahiner için Konyaspor'a futbolcu takası önermeyi planlıyor.

  1. 03.08.2020
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