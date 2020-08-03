Beşiktaş Ömer Ali Şahiner için devreye girdi!
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden Beşiktaş yönetimi gelecek sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Konyaspor ile sözleşmesi devam eden Ömer Ali Şahiner'in transferi için devreye girdi.
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u kadrosuna katan siyah-beyazlılar, 3. transferini de Süper Lig'den yapmak için kolları sıvadı. NTV Spor'un haberine göre, Kara-Kartal, Konyaspor forması ile istikrarlı bir performans sergileyen Ömer Ali Şahiner'i listesine aldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği sonrası harekete geçen siyah-beyazlı kurmaylar, 28 yaşındaki futbolcu için resmi teklifini iletecek. Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi devam eden Ömer Ali Şahiner için Konyaspor'a futbolcu takası önermeyi planlıyor.
- 03.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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