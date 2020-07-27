Elemeler 'CAS'abilir! İşte Beşiktaş'ı bekleyen zorlu yol

Sezonu 3. bitiren Beşiktaş'ta gözler CAS'a çevrildi. Siyah-beyazlı takım, Trabzonspor'a verilen 1 yıl Avrupa'dan men cezasının gelecek hafta Uluslararası Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onanması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı kazanacak. Bu durumda Devler Ligi için 2 ön eleme, bir play-off oynayacak olan Kara Kartal, elemelere seri başı olarak katılacak. Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi için vize verilmesi halinde karşılaşacağı rakipler de belli olmaya başladı.

BENFICA VE D. KIEV PLAY-OFF'A KALIRSA...

Buna göre Beşiktaş, 2. ön elemede PAOK, AZ Alkmaar ya da Dinamo Zagreb ile karşılaşacak ve tur tek maç üzerinden oynanacak. Siyah-beyazlılar, 3. ön elemeye yükselmesi halinde ise Krasnodar, Rennes ve 2. turdan gelecek 2 takımdan biriyle eşleşecek. Yine tek maç üzerinden oynanacak. Beşiktaş, play-off'a kalabilrse seri başı durumu alt turdan gelecek takımlara göre belirlenecek. Puanı en yüksek olan Benfica ile Kiev bu tura yükselirse Kartal seri başı olamayacak ve muhtemel iki rakibi bu takımlar olacak. Play-off çitf maç eleme usulüyle oynanacak.