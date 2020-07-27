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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Elemeler ''abilir! İşte 'ı bekleyen zorlu yol

Elemeler 'CAS'abilir! İşte Beşiktaş'ı bekleyen zorlu yol

, Trabzon'un cezasını onarsa , için 3 tur geçmek zorunda kalacak. İlk iki ön elemede olacak , play-off’ta ise dişli rakiplerle karşılaşacak.

Sezonu 3. bitiren 'ta gözler 'a çevrildi. Siyah-beyazlı takım, 'a verilen 1 yıl Avrupa'dan men cezasının gelecek hafta Uluslararası Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onanması halinde ön elemesine katılma hakkı kazanacak. Bu durumda için 2 , bir play-off oynayacak olan Kara , elemelere olarak katılacak. Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi için vize verilmesi halinde karşılaşacağı rakipler de belli olmaya başladı.

BENFICA VE D. KIEV PLAY-OFF'A KALIRSA...

Buna göre Beşiktaş, 2. ön elemede PAOK, AZ Alkmaar ya da ile karşılaşacak ve tur tek maç üzerinden oynanacak. Siyah-beyazlılar, 3. ön elemeye yükselmesi halinde ise , Rennes ve 2. turdan gelecek 2 takımdan biriyle eşleşecek. Yine tek maç üzerinden oynanacak. Beşiktaş, play-off'a kalabilrse seri başı durumu alt turdan gelecek takımlara göre belirlenecek. Puanı en yüksek olan Benfica ile Kiev bu tura yükselirse Kartal seri başı olamayacak ve muhtemel iki rakibi bu takımlar olacak. Play-off çitf maç eleme usulüyle oynanacak.

  1. 27.7.2020
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