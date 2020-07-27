CAS, Trabzon'un cezasını onarsa Kartal, Devler Ligi için 3 tur geçmek zorunda kalacak. İlk iki ön elemede seri başı olacak Beşiktaş, play-off’ta ise dişli rakiplerle karşılaşacak.
Sezonu 3. bitiren Beşiktaş'ta gözler CAS'a çevrildi. Siyah-beyazlı takım, Trabzonspor'a verilen 1 yıl Avrupa'dan men cezasının gelecek hafta Uluslararası Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından onanması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma hakkı kazanacak. Bu durumda Devler Ligi için 2 ön eleme, bir play-off oynayacak olan Kara Kartal, elemelere seri başı olarak katılacak. Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi için vize verilmesi halinde karşılaşacağı rakipler de belli olmaya başladı.
BENFICA VE D. KIEV PLAY-OFF'A KALIRSA...
Buna göre Beşiktaş, 2. ön elemede PAOK, AZ Alkmaar ya da Dinamo Zagreb ile karşılaşacak ve tur tek maç üzerinden oynanacak. Siyah-beyazlılar, 3. ön elemeye yükselmesi halinde ise Krasnodar, Rennes ve 2. turdan gelecek 2 takımdan biriyle eşleşecek. Yine tek maç üzerinden oynanacak. Beşiktaş, play-off'a kalabilrse seri başı durumu alt turdan gelecek takımlara göre belirlenecek. Puanı en yüksek olan Benfica ile Kiev bu tura yükselirse Kartal seri başı olamayacak ve muhtemel iki rakibi bu takımlar olacak. Play-off çitf maç eleme usulüyle oynanacak.
- 27.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Elemeler 'CAS'abilir! İşte Beşiktaş'ı bekleyen zorlu yol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.