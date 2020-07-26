Beşiktaş'ın gündemindeki Aron Dönnum'dan transfer cevabı! "Tabii ki istiyorum"

Norveç'in Valerenga takımında forma giyen Norveçli kanat oyuncusu Aron Dönnum, geleceği hakkında ülkesinin basınına konuşurken, Beşiktaş sorusuna da flaş bir cevap verdi.

"TABİİ Kİ TRANSFER OLMAK İSTİYORUM"

Avrupa'nın çeşitli takımlarından teklif aldığını doğrulayan 22 yaşındaki futbolcu, "Yurtdışından teklif almak çok güzel ama sadece bir sonraki maçımı düşünüyorum. Norveç'in en büyük kulüplerinden birinde olduğum için dışarıda ilgi görüyorum. İnsanlar bazen bana yurtdışına çıkmak isteyip istemediğimi soruyor. Bu duyduğum en aptalca soru, tabii ki bunu istiyorum" ifadesini kullandı.