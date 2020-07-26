Beşiktaş'ın gündemindeki Aron Dönnum'dan transfer cevabı! "Tabii ki istiyorum"
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Norveçli kanat oyuncusu Aron Dönnum, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada geleceği hakkında önemli ifadeler kullandı. Valerenga forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, yurt dışına transfer olmayı çok istediğini belirtti.
Norveç'in Valerenga takımında forma giyen Norveçli kanat oyuncusu Aron Dönnum, geleceği hakkında ülkesinin basınına konuşurken, Beşiktaş sorusuna da flaş bir cevap verdi.
"TABİİ Kİ TRANSFER OLMAK İSTİYORUM"
Avrupa'nın çeşitli takımlarından teklif aldığını doğrulayan 22 yaşındaki futbolcu, "Yurtdışından teklif almak çok güzel ama sadece bir sonraki maçımı düşünüyorum. Norveç'in en büyük kulüplerinden birinde olduğum için dışarıda ilgi görüyorum. İnsanlar bazen bana yurtdışına çıkmak isteyip istemediğimi soruyor. Bu duyduğum en aptalca soru, tabii ki bunu istiyorum" ifadesini kullandı.
- 26.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın gündemindeki Aron Dönnum'dan transfer cevabı! "Tabii ki istiyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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