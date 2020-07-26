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26 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Kartal'ın gözdesinden transfer cevabı! "Tabii ki istiyorum"

'ın gündemindeki 'dan cevabı! "Tabii ki istiyorum"

Beşiktaş'ın gündemindeki Aron Dönnum'dan transfer cevabı! "Tabii ki istiyorum"

'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Norveçli kanat oyuncusu , ülkesinin basınına yaptığı açıklamada geleceği hakkında önemli ifadeler kullandı. forması giyen 22 yaşındaki futbolcu, yurt dışına transfer olmayı çok istediğini belirtti.

'in takımında forma giyen Norveçli kanat oyuncusu , geleceği hakkında ülkesinin basınına konuşurken, sorusuna da flaş bir cevap verdi.

"TABİİ Kİ TRANSFER OLMAK İSTİYORUM"

Avrupa'nın çeşitli takımlarından teklif aldığını doğrulayan 22 yaşındaki futbolcu, "Yurtdışından teklif almak çok güzel ama sadece bir sonraki maçımı düşünüyorum. Norveç'in en büyük kulüplerinden birinde olduğum için dışarıda ilgi görüyorum. İnsanlar bazen bana yurtdışına çıkmak isteyip istemediğimi soruyor. Bu duyduğum en aptalca soru, tabii ki bunu istiyorum" ifadesini kullandı.

  1. 26.07.2020
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