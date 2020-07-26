Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Tam 10 isim...
Sergen Yalçın yönetiminde adeta küllerinden doğarak 2019/20 sezonunu 3. tamamlayan Beşiktaş'ta transfer operasyonu hız kesmeden sürüyor. Yalçın'ın raporları doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı takımın listesinde tam 10 isim bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
26 Temmuz 2020 Pazar 16:51
Güncelleme: 26.07.2020 17:06
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Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-0 yenerek Süper Lig'i 3'üncü bitiren Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.
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Şu ana kadar Aytemiz Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren oyunculardan N'Sakala ile her konuda anlaşan siyah beyazlılar, Papiss Cisse için de görüşmelerde bulunmayı sürdürüyor.
Bu transferin de olumlu sonuçlanması oldukça yakın. Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan almayı istediği üçüncü isim olan Welinton konusunda da girişimler takas üzerinden devam ediyor.
Öte yandan kaleci transferi de Beşiktaş'ın önemli gündem maddelerinden birisi durumunda.
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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği maçından sonra yaptığı basın toplantısında "Yabancı kaleci almayacağız. Ersin'in yanına yerli ve tecrübeli bir kaleci alacağız" açıklamasının ardından gözler Süper Lig'de oynayan yerli ve tecrübeli kalecilere yöneldi.