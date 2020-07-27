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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş 10'un mucizesi! Sergen müthiş bir başarıya imza attı

10'un mucizesi! müthiş bir başarıya imza attı

10'un mucizesi! Sergen Yalçın müthiş bir başarıya imza attı

’ın efsane yıldızı müthiş bir hocalık başarısına imza attı. 1-Yıldızların ayrılması ve sakatlıklar onu yıldırmadı.2 -'dan çok daha iyi bir performans göstererek Ka-r tal'ı kanatlandırdı. 3-Yetersiz kadroyu çok iyi motive etti.4 -Bir psikolog gibi davranarak takımını yarışın içinde tuttu...

'ı bambaşka bir kimliğe bürüdü. 'nın ayrılmasından sonra 29 Ocak 2020'da takımın başına geçen Sergen Yalçın Beşiktaş'ı teslim aldığında 19. hafta sonunda 3. sıradaki takımdan 6 puan geride 7. sırada yer alıyordu. İşte Beşiktaş'ı ligin sonunda 3. sıraya çıkaran Yalçın'ın yaptığı sihirli hamleler:

KADRO DARLIĞINA ALDIRMADI
Sergen Yalçın yıldızların ayrılması ve sakatlıklara rağmen elindeki kadrodan en iyi 11'i sahaya sürdü. Karius, Ruiz, Rebocho ve Burak'ın ayrılmasına rağmen hiç şikayetçi olmayarak en iyi 11'i sahaya sürdü.

ABDULLAH AVCI'YI GERİDE BIRAKTI
Beşiktaş Abdullah Avcı ile çıktığı 18 resmi maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Sergen Yalçın ise 15 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle Abdullah Avcı'yı sollamayı başardı.

FUTBOLCULARINI İYİ MOTİVE ETTİ
Yalçın elindeki yetersiz kadroya rağmen sesini hiç çıkarmadı. Karius gittikten sonra Ersin'i hiç çekinmeden ilk 11'de oynattı. Futbolcularından en iyi şekilde nasıl verim alacağını çok iyi tartarak hata yapmadı.

BİR PSİKOLOG GİBİ DAVRANDI
Başarılı hoca her maçta teknik adamlığının yanı sıra bir psikolog gibi davrandı. En zor maçlarda bile oyuncularını maçlara iyi hazırladı. Özgüvenlerini yerine getirerek maçı önce beyinlerinde kazandırdı.

Takvim

  1. 27.07.2020
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