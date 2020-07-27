10'un mucizesi! Sergen Yalçın müthiş bir başarıya imza attı
Beşiktaş’ın efsane yıldızı Sergen Yalçın müthiş bir hocalık başarısına imza attı. 1-Yıldızların ayrılması ve sakatlıklar onu yıldırmadı.2 -Abdullah Avcı'dan çok daha iyi bir performans göstererek Ka-r tal'ı kanatlandırdı. 3-Yetersiz kadroyu çok iyi motive etti.4 -Bir psikolog gibi davranarak takımını yarışın içinde tuttu...
Sergen Yalçın Beşiktaş'ı bambaşka bir kimliğe bürüdü. Abdullah Avcı'nın ayrılmasından sonra 29 Ocak 2020'da takımın başına geçen Sergen Yalçın Beşiktaş'ı teslim aldığında Kartal 19. hafta sonunda 3. sıradaki takımdan 6 puan geride 7. sırada yer alıyordu. İşte Beşiktaş'ı ligin sonunda 3. sıraya çıkaran Yalçın'ın yaptığı sihirli hamleler:
KADRO DARLIĞINA ALDIRMADI
Sergen Yalçın yıldızların ayrılması ve sakatlıklara rağmen elindeki kadrodan en iyi 11'i sahaya sürdü. Karius, Ruiz, Rebocho ve Burak'ın ayrılmasına rağmen hiç şikayetçi olmayarak en iyi 11'i sahaya sürdü.
ABDULLAH AVCI'YI GERİDE BIRAKTI
Beşiktaş Abdullah Avcı ile çıktığı 18 resmi maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Sergen Yalçın ise 15 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle Abdullah Avcı'yı sollamayı başardı.
FUTBOLCULARINI İYİ MOTİVE ETTİ
Yalçın elindeki yetersiz kadroya rağmen sesini hiç çıkarmadı. Karius gittikten sonra Ersin'i hiç çekinmeden ilk 11'de oynattı. Futbolcularından en iyi şekilde nasıl verim alacağını çok iyi tartarak hata yapmadı.
BİR PSİKOLOG GİBİ DAVRANDI
Başarılı hoca her maçta teknik adamlığının yanı sıra bir psikolog gibi davrandı. En zor maçlarda bile oyuncularını maçlara iyi hazırladı. Özgüvenlerini yerine getirerek maçı önce beyinlerinde kazandırdı.
Takvim
- 27.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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