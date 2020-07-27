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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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İlk gelecek N'Sakala

İlk gelecek N'Sakala

'ta 'ın olumsuz raporu sonrasında takımdaki 4 yıllık macerası sona ermişti. Tecrübeli sol bekle yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, 'la kontratı sona eren Fabrice N'Sakala'yla anlaştı.

'ta 'ın olumsuz raporu sonrasında takımdaki 4 yıllık macerası sona ermişti. Tecrübeli sol bekle yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, 'la kontratı sona eren Fabrice N'Sakala'yla anlaşmıştı. 30 yaşındaki Demokratik Kongolu futbolcu, bu hafta itibariyle sezonun resmen bitmesinin ardından, önce tatile çıkacak ardından Beşiktaş'a katılan ilk futbolcu olacak.
  1. 27.7.2020
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