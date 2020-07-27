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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Gençler kiraya

Gençler kiraya

'ın gelecek sezon A takımda olmasını düşünmediği gençler Almos, İlkay, Mertcan, ve Muhayer olarak öne çıktı.

Sergen Yalçın'ın gelecek sezon A takımda olmasını düşünmediği gençler Almos, İlkay, Mertcan, ve Muhayer olarak öne çıktı. Sergen, Hasic hakkında ise net kararını vermedi. Rezerv ligin kurulamaması durumunda başarılı teknik adamın bu genç oyuncuların deneyim kazanmaları için kiralanmalarını istediği bildirildi.
  1. 27.7.2020
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