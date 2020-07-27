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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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görüşme odasına!

Atiba görüşme odasına!

maçında takımının ilk golünü atan 'nın sözleşmesi sona erdi. , futbolcunun 1 yıl daha oynamasını istiyor.

maçında takımının ilk golünü atan 'nın sözleşmesi sona erdi. , futbolcunun 1 yıl daha oynamasını istiyor. Atiba da kariyerini 'ta sürdürmekten yana. İlerleyen günlerde taraflar bir araya gelerek sözleşme şartlarıyla ilgili görüşecek.
  1. 27.7.2020
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