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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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bedelsiz mi?

Gökhan Töre bedelsiz mi?

Malatyaspor'da forma giyen 'nin, takımı küme düştüğü için sözleşmesini feshetme hakkı var. Sergen'in geri dönmesini istediği, 'ın da anlaştığı Töre'nin bu hakkını kullanmadan önce yönetimiyle bir görüşme yapacağı bildirildi.

yönetimi ile opsiyon hakkını kullanıp sözleşmesini uzattı. Ancak gelen bilgilere göre Töre'nin opsiyon hakkında Malatyaspor küme düştüğü için sözleşmesini feshetme hakkı var. Sergen'in geri dönmesini istediği, 'ın da anlaştığı Töre'nin bu hakkını kullanmadan önce Malatya yönetimiyle bir görüşme yapacağı bildirildi.
  1. 27.7.2020
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