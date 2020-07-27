Welinton tamam gibi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Welinton tamam gibi

Welinton tamam gibi

Welinton tamam gibi

Bir süre önce 'un stoperi Welinton için devreye giren hatta ekibine teklif yapan , transferde sona çok yaklaştı.

Bir süre önce 'un stoperi Welinton için devreye giren hatta ekibine teklif yapan , transferde sona çok yaklaştı. 31 yaşındaki savunmacı için daha önce Fatih Aksoy'u 2 yıl kiralık olarak öneren siyah-beyazlılar, 'ı isteriz karşılığını almıştı. Yönetim de konuyu teknik direktör 'ın onayına sunmuştu. Gelen haberlere göre usta hocanın, daha önce de istediği Brezilyalı futbolcu için Necip takasına onay verdiği, yakın zamanda transferin netliğe kavuşacağı ifade edildi.
  1. 27.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Welinton tamam gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA