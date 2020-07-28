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28 Temmuz 2020, Salı
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kapıları kapattı

Çinli Wu Lei kapıları kapattı

'ın kadrosuna katmak istediği iddia edilen , geleceğine ilişkin konuştu. Aktif yaşantısını kulübünde geçiren oyuncu, kısa bir video çekti ve gelecek yıl planını duyurdu.

'ın kadrosuna katmak istediği iddia edilen , geleceğine ilişkin konuştu. Aktif yaşantısını kulübünde geçiren oyuncu, kısa bir video çekti ve gelecek yıl planını duyurdu. 28 yaşındaki kanat oyuncusu "Bir sonraki durağımın ne olacağını tartışan birçok insan gördüm ancak planımın ne olacağını artık netleştirdim. Espanyol'da devam etmeye karar verdim" dedi.

  1. 28.7.2020
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