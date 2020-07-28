Umut Nayir durmuyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
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Nayir durmuyor!

Umut Nayir durmuyor!

Corona virüsü atlattıktan sonra tedbir amaçlı olarak son maçlarda oynayamayan Nayir bireysel çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Tecrübeli forvet, şimdiden yeni sezonu bekliyor. Ssiyah-beyazlı oyuncu instagram'dan evinin bahçesinde arkadaşıyla idman yaparken çekilmiş bir videosunu paylaştı. ayrıca bir fotoğrafına da "Her açıdan ilginç ve unutulmayacak bir sezondu" yazdı.

  1. 28.7.2020
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