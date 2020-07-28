Umut Nayir durmuyor!

Tecrübeli forvet, şimdiden yeni sezonu bekliyor. Ssiyah-beyazlı oyuncu instagram'dan evinin bahçesinde arkadaşıyla idman yaparken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Umut ayrıca bir fotoğrafına da "Her açıdan ilginç ve unutulmayacak bir sezondu" yazdı.