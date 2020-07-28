Şehitler için taziye mesajı

Mersin'in Mut ilçesinde trafik kazası sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Şu paylaşımda bulunuldu: "Mersin'in Mut ilçesinde trafik kazası sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."