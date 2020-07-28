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28 Temmuz 2020, Salı
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Şehitler için taziye mesajı

Şehitler için taziye mesajı

'in Mut ilçesinde sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Şu paylaşımda bulunuldu: "Mersin'in Mut ilçesinde trafik kazası sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, acil şifalar dileriz."

'in Mut ilçesinde sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Şu paylaşımda bulunuldu: "Mersin'in Mut ilçesinde trafik kazası sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, acil şifalar dileriz."

  1. 28.7.2020
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