Beşiktaş'a Liverpool'un eski yıldızı geliyor! Celtic de istiyordu ama...

Beşiktaş'ın sezonun sona ermesiyle beraber kadrosuna katmayı planladığı Jordon Ibe konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Aktarılan bilgilere göre İskoç devi Celtic, oyuncunun transfer için devreye girdi. 30 Haziran itibariyle takımı Bournemouth ile yollarını ayıran yıldız kanat oyuncusu, hayatına yeni bir sayfa açmak istiyor.

Portekiz kulüplerinin de Ibe'a ilgi duyduğu ifade edilirken, gelen seçenekleri değerlendirdiği ancak aklında 1 takımın öncelik kazandığı kaydedildi.

"BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR"

Siyah beyazlı kulübün teklif götürdüğü bilinen Jordon Ibe'ın aklındaki takımın Beşiktaş olduğu ve bu teklifin kendisini heyecanlandırdığı aktarıldı. Celtic ve diğer ekiplerin de ilgisine rağmen Ibe'ın Kara Kartal'ı tercih edeceği ifade edildi.

LIVERPOOL ALTYAPISINDAN ÇIKTI

Öte yandan Jordon Ibe, daha önce Liverpool U18, U23 ve Liverpool A Takımı'nda forma giymişti.

Son olarak Bournemout'ta oynayan Ibe, kariyeri boyunca 216 maça çıkarken 19 gol 26 asistle oynamıştı.