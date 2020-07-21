Beşiktaş'a Liverpool'un eski yıldızı geliyor! Celtic de istiyordu ama...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, son olarak Bournemouth'ta forma giyen, Liverpool'un eski yıldızlarından Jordın Ibe'a teklif götürdüğü ifade edilmişti. Konu ile ilgili yazılan haberde müjde verildi. "Yeni bir hikaye istiyor ve Beşiktaş'a yakın!" İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın sezonun sona ermesiyle beraber kadrosuna katmayı planladığı Jordon Ibe konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.
Aktarılan bilgilere göre İskoç devi Celtic, oyuncunun transfer için devreye girdi. 30 Haziran itibariyle takımı Bournemouth ile yollarını ayıran yıldız kanat oyuncusu, hayatına yeni bir sayfa açmak istiyor.
Portekiz kulüplerinin de Ibe'a ilgi duyduğu ifade edilirken, gelen seçenekleri değerlendirdiği ancak aklında 1 takımın öncelik kazandığı kaydedildi.
"BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR"
Siyah beyazlı kulübün teklif götürdüğü bilinen Jordon Ibe'ın aklındaki takımın Beşiktaş olduğu ve bu teklifin kendisini heyecanlandırdığı aktarıldı. Celtic ve diğer ekiplerin de ilgisine rağmen Ibe'ın Kara Kartal'ı tercih edeceği ifade edildi.
LIVERPOOL ALTYAPISINDAN ÇIKTI
Öte yandan Jordon Ibe, daha önce Liverpool U18, U23 ve Liverpool A Takımı'nda forma giymişti.
Son olarak Bournemout'ta oynayan Ibe, kariyeri boyunca 216 maça çıkarken 19 gol 26 asistle oynamıştı.
- 21.07.2020
- Güncelleme: 21.07.2020 14:45
- Beşiktaş'a Liverpool'un eski yıldızı Ibe geliyor! Celtic de istiyordu ama...
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a Liverpool'un eski yıldızı geliyor! Celtic de istiyordu ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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