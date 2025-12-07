Fenerbahçe-Galatasaray derbisi izle! FB-GS maçı ne zaman ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 11. haftasında Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı ile Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu anlara sahne olacak haftada hata yapmak istemeyen takımlar derbide 3 puan almanın yollarını arayacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hangi takımın kazanacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Fenerbahçe-Galatasaray maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe arsaVev-Galatasaray GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 11:59
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftası, sezonun en özel randevularından birine sahne olacak. Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı ile Galatasaray GAİN Kadın Futbol Takımı, nefes kesen bir derbide kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Hem rekabetin yoğunluğu hem de ligdeki puan mücadelesi bu karşılaşmayı çok daha değerli kılıyor. Chobani Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı dev mücadelede iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Fenerbahçe arsaVev-Galatasaray GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. haftasında oynanacak Fenerbahçe arsaVev-Galatasaray GAİN maçı 7 Aralık Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe arsaVev-Galatasaray GAİN maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.

Anasayfa
