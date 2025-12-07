Monaco-Galatasaray maçının hakemi açıklandı!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın 6. haftada Fransız ekibi AS Monaco ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie olarak açıklandı. Makkelie'nin yardımcılığını Hessel Steegstra ve Jan de Vries'in üstleneceği öğrenilirken dördüncü hakem ise Allard Lindhout olarak açıklandı.

Mücadelenin VAR hakeminin ise Belçika Futbol Federasyonu'ndan Bram Van Driessche olacağı öğrenilirken Van Driessche'ye AVAR'da Almanya Futbol Federasyonu'ndan Benjamin Brand'ın eşlik edeceği öğrenildi.

Danny Makkelie'nin yönettiği maçlarda Türk takımları:

24.08.2022 Trabzonspor 0-0 Kopenhag

11.06.2021 Türkiye 0-3 İtalya

09.12.2020 PSG 5-1 Başakşehir

09.03.2017 Olympiakos 1-1 Beşiktaş

25.08.2016 Grasshoppers 0-2 Fenerbahçe

24.03.2016 Türkiye 2-1 İsveç