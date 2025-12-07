CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Monaco-Galatasaray maçının hakemi açıklandı!

Monaco-Galatasaray maçının hakemi açıklandı!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransız ekibi AS Monaco ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hakemi açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 12:17 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 12:26
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Monaco-Galatasaray maçının hakemi açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın 6. haftada Fransız ekibi AS Monaco ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hakemi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie olarak açıklandı. Makkelie'nin yardımcılığını Hessel Steegstra ve Jan de Vries'in üstleneceği öğrenilirken dördüncü hakem ise Allard Lindhout olarak açıklandı.

Mücadelenin VAR hakeminin ise Belçika Futbol Federasyonu'ndan Bram Van Driessche olacağı öğrenilirken Van Driessche'ye AVAR'da Almanya Futbol Federasyonu'ndan Benjamin Brand'ın eşlik edeceği öğrenildi.

Danny Makkelie'nin yönettiği maçlarda Türk takımları:

24.08.2022 Trabzonspor 0-0 Kopenhag

11.06.2021 Türkiye 0-3 İtalya

09.12.2020 PSG 5-1 Başakşehir

09.03.2017 Olympiakos 1-1 Beşiktaş

25.08.2016 Grasshoppers 0-2 Fenerbahçe

24.03.2016 Türkiye 2-1 İsveç

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tepkisi!
F.Bahçe'nin iptal edilen golünde ofsayt kararı doğru mu?
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
İstanbul'da sel ve su baskınları! Sarıyer'de yol çöktü... Araçlar dereye düştü | Peş peşe kazalar
G.Saray'dan transfer operasyonu! 4 takviye birden
O yıldız Beşiktaş'a geri mi dönüyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hasan Yavuz Bakır'dan hakem kararlarına tepki! Hasan Yavuz Bakır'dan hakem kararlarına tepki! 13:03
Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:35
G.Saray'ın maçına Hollandalı hakem! G.Saray'ın maçına Hollandalı hakem! 12:16
Carlos Cuesta transfer kararını verdi! Carlos Cuesta transfer kararını verdi! 12:01
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi detayları Fenerbahçe-Galatasaray derbisi detayları 11:59
G.Saray otobüsüne taşlı saldırı! G.Saray otobüsüne taşlı saldırı! 11:29
Daha Eski
O yıldız Beşiktaş'a geri mi dönüyor? O yıldız Beşiktaş'a geri mi dönüyor? 11:24
Real Madrid-Celta Vigo maçı detayları! Arda Güler... Real Madrid-Celta Vigo maçı detayları! Arda Güler... 11:00
Beşiktaş'ın rakibi Gaziantep FK Beşiktaş'ın rakibi Gaziantep FK 10:57
Messi'li Inter Miami şampiyon! Messi'li Inter Miami şampiyon! 10:48
Espanyol-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Espanyol-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 10:45
James Harden NBA tarihine geçti! James Harden NBA tarihine geçti! 10:37