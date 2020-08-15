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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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ile devam dedi!

Beşiktaş Atiba Hutchinson ile devam dedi!

'ta geleceği merak edilen isimlerden olan tecrübeli oyuncu , hesabından yaptığı paylaşımla 'Devam ediyoruz!' dedi. Öte yandan siyah-beyazlı kulüp de Kanadalı futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

ile arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve başarılı orta saha, 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giyecek.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
2013 yılından beri A Takımımızın formasını başarıyla giyen tecrübeli futbolcumuz Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır.

2020-21 sezonunda formamızı giyecek olan Atiba Hutchinson'a başarılar dileriz.



Tecrübeli oyuncu hesabından yaptığı paylaşımda "Anlaşma tamam! Bu harika kulüp ile bir sezon daha devam edeceğim için çok mutluyum. Her şey için çok teşekkürler. Devam ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

  1. 15.08.2020
  2. Güncelleme: 15.08.2020 18:40
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