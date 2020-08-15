Beşiktaş Atiba Hutchinson ile devam dedi!

Beşiktaş ile Atiba Hutchinson arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve başarılı orta saha, 1 yıl daha siyah-beyazlı formayı giyecek.



İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

2013 yılından beri Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen tecrübeli futbolcumuz Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır.

2020-21 sezonunda formamızı giyecek olan Atiba Hutchinson'a başarılar dileriz.







Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Anlaşma tamam! Bu harika kulüp ile bir sezon daha devam edeceğim için çok mutluyum. Her şey için çok teşekkürler. Devam ediyoruz!" ifadelerini kullandı.