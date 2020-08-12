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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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arıza çıkardı

Papiss Cisse arıza çıkardı

'ta görüşme yapılan, prensip anlaşmasına varılan ancak henüz sözleşme imzalanmayan , huzursuzluk çıkardı.

'ta görüşme yapılan, prensip anlaşmasına varılan ancak henüz sözleşme imzalanmayan , huzursuzluk çıkardı. Senegalli golcü, iki hafta sonra PAOK ile Şampiyonlar Ligi maçı olduğunu hatırlatarak kendisiyle görüşen Ali Naibi'ye, "İmza atmak için ne bekliyoruz?" diye sordu. Eğer bir sorun varsa, yoluna bakabileceğini önünde pek çok teklif olduğunu söyledi. Naibi ise Papiss Cisse'ye acele etmemesini, dinlenmesini ve tatilin tadını çıkarmasını söyledi.
  1. 12.8.2020
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