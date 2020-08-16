Golcü oyuncu açıkladı! "Beşiktaş'tan teklif bekliyorum"

Fransa'da Ligue 2'ye düşürülen Amiens'in golcüsü Saman Ghoddos, Beşiktaş'ın ilgisinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Beşiktaş'ın resmi teklifini beklediğini belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Menajerlerimden bilgiler geliyor, bunun yanında gazetelerden de ilgilenen takımlar olduğunu görüyorum. Beşiktaş gibi bir takımın seninle ilgilendiğini gördüğünde mutlu oluyorsun. Gerçekten mutluyum, teklifin resmileşmesini bekliyorum." dedi.

"İYİ BİR TEKLİF GELİRSE AYRILIRIM"

Ligue 2'de oynamak istemediğini kaydeden İranlı forvet, "En iyi liglerde, en iyi takımlarda oynamak ister insan. Ben geçen sezon kendimi gösteremedim. Sakatlıktan ve cezadan döndükten sonra, Marsilya'ya gol attım ve virüs ortaya çıktı. Ligue 2'de olmaktan memnun değilim ama belki kabul etmek zorunda kalacağım. Eğer ilginç ve iyi bir teklif gelirse, ayrılmaya sıcak bakarım." ifadelerini kullandı.





Östersund formasıyla Galatasaray'a karşı attığı gollerle kendini Türkiye'de tanıtan 1.77'lik golcü, 2018'de 4 milyon euro bonservis bedeliyle Amiens'in yolunu tuttu. Fransa'da toplamda 35 maça çıkan Ghoddos, 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.