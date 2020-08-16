Golcü oyuncu açıkladı! "Beşiktaş'tan teklif bekliyorum"
Süper Lig'in bitmesinin ardından transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.Fransa'da Amiens forması giyen golcü oyuncu Saman Ghoddos, Beşiktaş'ın ilgili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ghoddos, "Eğer ilginç ve iyi bir teklif gelirse, ayrılmaya sıcak bakarım" ifadelerini kullandı.
Fransa'da Ligue 2'ye düşürülen Amiens'in golcüsü Saman Ghoddos, Beşiktaş'ın ilgisinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.
Beşiktaş'ın resmi teklifini beklediğini belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Menajerlerimden bilgiler geliyor, bunun yanında gazetelerden de ilgilenen takımlar olduğunu görüyorum. Beşiktaş gibi bir takımın seninle ilgilendiğini gördüğünde mutlu oluyorsun. Gerçekten mutluyum, teklifin resmileşmesini bekliyorum." dedi.
"İYİ BİR TEKLİF GELİRSE AYRILIRIM"
Ligue 2'de oynamak istemediğini kaydeden İranlı forvet, "En iyi liglerde, en iyi takımlarda oynamak ister insan. Ben geçen sezon kendimi gösteremedim. Sakatlıktan ve cezadan döndükten sonra, Marsilya'ya gol attım ve virüs ortaya çıktı. Ligue 2'de olmaktan memnun değilim ama belki kabul etmek zorunda kalacağım. Eğer ilginç ve iyi bir teklif gelirse, ayrılmaya sıcak bakarım." ifadelerini kullandı.
Östersund formasıyla Galatasaray'a karşı attığı gollerle kendini Türkiye'de tanıtan 1.77'lik golcü, 2018'de 4 milyon euro bonservis bedeliyle Amiens'in yolunu tuttu. Fransa'da toplamda 35 maça çıkan Ghoddos, 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
- 16.08.2020
- Güncelleme: 16.08.2020 18:30
- Golcü oyuncu açıkladı! "Beşiktaş'tan teklif bekliyorum"
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Golcü oyuncu açıkladı! "Beşiktaş'tan teklif bekliyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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