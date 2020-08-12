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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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yasağı şoku!

Transfer yasağı şoku!

'tan ayrılan ve , 'ya siyahbeyazlı kulüp için sportif ceza ( yasağı) talebinde bulundu.

'ta yasağı şoku yaşanıyor... Beşiktaş'tan ayrılan ve , 'ya siyah-beyazlı kulüp için sportif ceza talebinde bulundu. Love ve Karius, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulunurken Guti, Kagawa ve 'nın menajerleri de ödemeler için FIFA'ya başvurdu. Beşiktaş kulübü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Loris Karius tarafından şirket aleyhine açılan davada futbolcu 808 bin Euro bakiye garanti ücret, kira ve avukatlık ücreti ödenmesinin işlemiş ve işleyecek yıllık yüzde 5 faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesini ve şirkete sportif ceza verilmesini talep etmiştir. 2020'de futbolcuya, 2019 öncesi doğmuş ve ödenmemiş olan alacakları ödenmiştir. FIFA tarafından 5 Haziran 2020 tarihinde gönderilen kısa karara göre, şirketin futbolcuya 425 bin 500 euro ödemesine karar verilmiştir. Vagner Love tarafından açılan davada futbolcu, 24 Ocak 2019'da imzalanan karşılıklı fesih sözleşmesi kapsamında 403 bin euro ödenmesine karar verilmesini, ayrıca şirkete sportif ceza verilmesi talep edilmiştir. 30 Nisan 2020'de futbolcuya 31 Aralık 2019 öncesi doğmuş ve ödenmemiş olan 195 bin Euro alacakları ödenmiştir. Ancak 31 Ocak 2020 vadeli 65 bin Euro ana alacak ile toplam 91 bin euro cezai şartın ödenmesine karar verilmesi riski devam etmektedir. Karius tarafından şirket aleyhine açılan alacak davasında futbolcu, 426 bin euro alacağını iddia etmiş ve bu bedellerin ödenmesini talep etmiştir. Futbolcu bu davada 04 Mayıs 2020 tarihli fesih öncesi doğmuş alacaklarını talep etmiştir. Bu bedellerin Covid-19 kapsamında futbolcu tarafından hak edilmediği, feshin haksız olduğu, şirketin davada sunulan cevaplarında sunulmuştur. Yargılamalar devam etmektedir."

  1. 12.8.2020
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