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14 Ağustos 2020, Cuma
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Mensah'ı istiyoruz

Mensah'ı istiyoruz

, Başkan Ahmet Çebi’nin “Gündemimizde olan futbolculardan biri” dediği Mensah için ’a 3 milyon euro + 2 oyuncu önerdi.

Başkanı , 'da oynayan Bernard Mensah'ın gündemlerinde olduğunu resmen açıkladı. Başkan Çebi, "Mensah gündemimizde olan futbolculardan biri ama sadece ona kilitlenmiş değiliz" dedi. Bu arada siyah-beyazlılar, G.Saray'ın da istediği Ganalı orta saha için önceki gün Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaşlı yetkililer, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ile masaya oturdu ve 25 yaşındaki futbolcunun şartları konusunda anlaşma zemini aradı. Beşiktaş, sarı-kırmızılılara 3 milyon euro bonservis ve 2 oyuncu (Larin ve Mirin) önerirken; Kayserispor Başkanı Gözbaşı ise konuyu teknik heyetiyle görüştükten sonra net bir yanıt vereceklerini ifade etti. Şimdi gözler Kayserispor'un yeni teknik direktörü Bayram Bektaş'a çevrildi.

ÇOK PAZARLIK EDERİM
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, iç ve dış transfer görüşmelerinin uzamasının sebebini açıkladı. Başta Wellington ve Atiba ile görüşmelerin uzaması ile ilgili olarak Başkan Çebi, "Kötü bir huyum var. Çok pazarlık ediyorum, böyle bir huyum var. Hepsiyle pazarlık ediyorum. Huyum kurusun. En iyisini bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

7-8 YENİ OYUNCU ALACAĞIZ
Başkan Çebi, 'ın 7-8 oyuncu transferi istediğini ifade ederek, "Bunlar gidenlere göre yapılacak bir planlama. Gidecek olan arkadaşlarımız var mı bilmiyoruz. Ümraniye'ye gidecek ve orada görüşerek bizimle yola devam etmesini uygun gösterdiklerimizle, kalmalarını istediklerimizle ön görüşme yapacağız" dedi.

  1. 14.8.2020
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