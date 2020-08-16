Beşiktaş'ta hedef Nikola Kalinic
Beşiktaş'ta hedef Nikola Kalinic... Siyah beyazlılar Burak Yılmaz'ın boşluğunu doldurmak için Hırvat forveti gündemine aldı. İşte detaylar...
Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer komitesi, Atletico Madrid'in oyuncusu olan ve geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Nikola Kalinic için İspanyol ekibine teklifini iletti. Yapılacak müzakereler neticesinde siyah beyazlılar Kalinic'e Beşiktaş formasını giydirmek istiyor..
- 16.08.2020
- Güncelleme: 17.08.2020 01:28
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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