Menajeri açıkladı! Yıldız oyuncu ve Beşiktaş...
Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Siyah beyazlılar, Benfica'da gözden çıkarılan Arjantinli yıldız Franco Cervi'yi gündemine aldı. Kulübü tarafından gözden çıkarılan yıldız oyuncunun menajeri ise Türkiye'yi doğruladı. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Benfica'da gözden çıkarılan Arjantinli yıldız Franco Cervi'nin menajeri transferle ilgili açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş'ı doğruladı.
26 yaşındaki futbolcunun menajeri Alberto Moreno; "Benfica satmak istiyor. Şu anda İspanya'dan ve Türkiye'den bir kulübün ilgisi var. Arjantin Milli Takımı'nda oynuyor ve geçen sene de önemli bir futbolcuydu. Çok maçta oynadı." ifadelerini kullandı.
Öte yandan menajer, gelecek hafta resmi teklifleri Benfica'ya ileteceğini söyledi.
FRANCO CERVI KİMDİR?
Arjantin'de Rosario altyapısında yetişen ve 3 sezon ülkesinde kaldıktan sonra 2016'da 5.7 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Franco Emanuel Cervi, genellikle sol kanatta görev alırken, zaman zaman orta sahada da görevlendiriliyor. 4 kez Arjantin Milli Takımı formasını da giyen yetenekli Tangocu, geçen yıl Benfica'da 35 maçta süre aldı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Jorge Jesus'un teknik direktörlüğe getirilmesiyle yeniden yapılanmaya giden Benfica'da gözden çıkarılan Cervi'nin peşinde Alanyaspor'un da olduğu konuşuluyor.
- 16.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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