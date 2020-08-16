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16 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Menajeri açıkladı! Yıldız oyuncu ve Beşiktaş...

Menajeri açıkladı! Yıldız oyuncu ve ...

Menajeri açıkladı! Yıldız oyuncu ve Beşiktaş...

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam eden 'ta flaş gelişmeleri yaşanıyor... Siyah beyazlılar, 'da gözden çıkarılan Arjantinli yıldız 'yi gündemine aldı. Kulübü tarafından gözden çıkarılan yıldız oyuncunun menajeri ise 'yi doğruladı. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

'da gözden çıkarılan Arjantinli yıldız 'nin menajeri transferle ilgili açıklamalarda bulundu ve 'ı doğruladı.

26 yaşındaki futbolcunun menajeri Alberto Moreno; "Benfica satmak istiyor. Şu anda 'dan ve 'den bir kulübün ilgisi var. 'nda oynuyor ve geçen sene de önemli bir futbolcuydu. Çok maçta oynadı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan menajer, gelecek hafta resmi teklifleri Benfica'ya ileteceğini söyledi.

Beşiktaş, Franco Cervi için Benfica'yla görüşüyor

FRANCO CERVI KİMDİR?

Arjantin'de Rosario altyapısında yetişen ve 3 sezon ülkesinde kaldıktan sonra 2016'da 5.7 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya olan Franco Emanuel Cervi, genellikle sol kanatta görev alırken, zaman zaman orta sahada da görevlendiriliyor. 4 kez Arjantin Milli Takımı formasını da giyen yetenekli Tangocu, geçen yıl Benfica'da 35 maçta süre aldı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 'un teknik direktörlüğe getirilmesiyle yeniden yapılanmaya giden Benfica'da gözden çıkarılan Cervi'nin peşinde 'un da olduğu konuşuluyor.

  1. 16.08.2020
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