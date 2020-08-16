Menajeri açıkladı! Yıldız oyuncu ve Beşiktaş...

Benfica'da gözden çıkarılan Arjantinli yıldız Franco Cervi'nin menajeri transferle ilgili açıklamalarda bulundu ve Beşiktaş'ı doğruladı.

26 yaşındaki futbolcunun menajeri Alberto Moreno; "Benfica satmak istiyor. Şu anda İspanya'dan ve Türkiye'den bir kulübün ilgisi var. Arjantin Milli Takımı'nda oynuyor ve geçen sene de önemli bir futbolcuydu. Çok maçta oynadı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan menajer, gelecek hafta resmi teklifleri Benfica'ya ileteceğini söyledi.

FRANCO CERVI KİMDİR?

Arjantin'de Rosario altyapısında yetişen ve 3 sezon ülkesinde kaldıktan sonra 2016'da 5.7 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Franco Emanuel Cervi, genellikle sol kanatta görev alırken, zaman zaman orta sahada da görevlendiriliyor. 4 kez Arjantin Milli Takımı formasını da giyen yetenekli Tangocu, geçen yıl Benfica'da 35 maçta süre aldı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Jorge Jesus'un teknik direktörlüğe getirilmesiyle yeniden yapılanmaya giden Benfica'da gözden çıkarılan Cervi'nin peşinde Alanyaspor'un da olduğu konuşuluyor.