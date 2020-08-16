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16 Ağustos 2020, Pazar
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Defansa İtalyan boğası!

Defansa İtalyan boğası!

'ün gitmesiyle birlikte sağ bek arayışlarına devam eden aradığı ismi 'da buldu; .

Gökhan Gönül'ün gitmesiyle birlikte sağ bek arayışlarına devam eden aradığı ismi 'da buldu; . Siyah beyazlılar 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Santon'un da Beşiktaş'a gelmek istediği ancak Roma'nın kısa bir süre önce satılmasından dolayı orada bir kabuk değişimi yaşandığı ve sürecin biraz gecikebileceği bildirildi. Siyahbeyazlıların PAOK maçı öncesi transferi bitirmek istediği vurgulandı. Inter'den 2018'de 9.5 milyon euro bedelle alınan Davide Santon, Roma'da 42 maça çıkarken 2 asist yaptı.

  1. 16.8.2020
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