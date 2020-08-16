Defansa İtalyan boğası!
Gökhan Gönül'ün gitmesiyle birlikte sağ bek arayışlarına devam eden Beşiktaş aradığı ismi İtalya'da buldu; Davide Santon.
Gökhan Gönül'ün gitmesiyle birlikte sağ bek arayışlarına devam eden Beşiktaş aradığı ismi İtalya'da buldu; Davide Santon. Siyah beyazlılar 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Santon'un da Beşiktaş'a gelmek istediği ancak Roma'nın kısa bir süre önce satılmasından dolayı orada bir kabuk değişimi yaşandığı ve sürecin biraz gecikebileceği bildirildi. Siyahbeyazlıların PAOK maçı öncesi transferi bitirmek istediği vurgulandı. Inter'den 2018'de 9.5 milyon euro bedelle alınan Davide Santon, Roma'da 42 maça çıkarken 2 asist yaptı.
- 16.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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