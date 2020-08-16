Welinton için Ahmet Gülay verilmez! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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Welinton için verilmez!

Welinton için Ahmet Gülay verilmez!

Welinton için ’u Alanya’ya veren yönetimin, genç ’ı da gözden çıkarması büyük tepki aldı.

Siyah-beyazlılarda Welinton transferi camiayı ikiye bölmüş durumda. Bir kesim tecrübeli bir savunma oyuncunun almasının doğru karar olduğunu savunurken, diğer kesim ise 31 yaşındaki oyuncu için iki futbolcunun gözden çıkarılmasına karşı çıkıyor. komitesi, Welinton'a karşılık 'u bonservisiyle 'a vermişti. Ancak bu transferde altyapı oyuncularından için Alanyaspor'a söz verilmiş olması tepkilere yol açtı. Camianın büyük bölümü, yönetime genç Ahmet Gülay'ın verilmemesi için baskı yapıyor.
  1. 16.8.2020
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