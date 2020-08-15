Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından santrfor arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta Porto'nun golcü futbolcusu Ze Luis'in ismi ön plana çıkmıştı. 29 yaşındaki oyuncunun menajeri Jose Fouto'dan transfer ve Beşiktaş sözleri geldi.
Santrfor arayışlarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Mario Balotelli'yi veto etmesinin ardından gözler Ze Luis transferine çevrilmişti. Siyah-beyazlı takımın transfer gündeminde yer alan Yeşil Burun Adalı golcünün menajerinden önemli açıklamalar geldi.
Ze Luis'in menajeri Jose Fouto, Portekiz'in A Bola gazetesine konuştu.
"HERHANGİ BİR PAZARLIK YOK"
Şu anda bu soruya cevap vermem. Çünkü Beşiktaş'la bir pazarlık yok. Ze Luis'ten transfer olacağına dair haber de almadım. Bu yüzden dün olduğu gibi, bugün de Ze Luis, orto'nun oyuncusu.
"BEŞİKTAŞ'IN İSTEMESİ NORMAL AMA..."
Ze Luis önemli bir oyuncu. Beşiktaş isteyebilir. Avrupa'da Ze Luis gibi büyük bir oyuncuyu 30 kulübün birden istemesi normal. Ancak somut bir şey yok. Ne temas, ne pazarlık. Ze Luis de Porto'da kalmayı planlıyor.
- 15.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ze Luis'in menajerinden Beşiktaş sözleri! "Transfer..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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