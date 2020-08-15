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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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'in menajerinden sözleri! "..."

Ze Luis'in menajerinden Beşiktaş sözleri! "Transfer..."

'ın ayrılığının ardından santrfor arayışlarına hız veren 'ta Porto'nun golcü futbolcusu 'in ismi ön plana çıkmıştı. 29 yaşındaki oyuncunun menajeri 'dan ve Beşiktaş sözleri geldi.

Santrfor arayışlarına son sürat devam eden 'ta teknik direktör 'ın 'yi veto etmesinin ardından gözler transferine çevrilmişti. Siyah-beyazlı takımın gündeminde yer alan Yeşil Burun Adalı golcünün menajerinden önemli açıklamalar geldi.

Ze Luis'in menajeri , Portekiz'in A Bola gazetesine konuştu.

"HERHANGİ BİR PAZARLIK YOK"
Şu anda bu soruya cevap vermem. Çünkü Beşiktaş'la bir pazarlık yok. Ze Luis'ten transfer olacağına dair haber de almadım. Bu yüzden dün olduğu gibi, bugün de Ze Luis, orto'nun oyuncusu.

"BEŞİKTAŞ'IN İSTEMESİ NORMAL AMA..."
Ze Luis önemli bir oyuncu. Beşiktaş isteyebilir. Avrupa'da Ze Luis gibi büyük bir oyuncuyu 30 kulübün birden istemesi normal. Ancak somut bir şey yok. Ne temas, ne pazarlık. Ze Luis de Porto'da kalmayı planlıyor.


  1. 15.08.2020
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