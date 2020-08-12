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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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sakatlandı

Adem Ljajic sakatlandı

'ta 'in sağ bacak baldırında kas zorlanması tespit edildi.

'ta 'in sağ bacak baldırında kas zorlanması tespit edildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "'nde gerçekleştirdiği yeni sezonun ilk antrenmanı sırasında sağ baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic'in MR görüntülemesinde, 'soleus' kasında hafif-orta evre zorlanma saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
  1. 12.8.2020
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