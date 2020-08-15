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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan flaş transfer! İtalya'dan geliyor

Son dakika: Beşiktaş Davide Santon ile prensipte anlaştı!

Son dakika: Beşiktaş Davide Santon ile prensipte anlaştı!

Son dakika haberine göre; Beşiktaş aradığı sağ beki İtalya'da buldu. Siyah-beyazlılar Roma'da forma giyen Davide Santon ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, 'ün ayrılığının ardından aradığı sağ beki İtalya'da buldu.

TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar AS Roma'nın sağ beki Davide Santon ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş, 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu şartıyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'tan Davide Santon sürprizi

Geçen sezon Roma formasıyla 21 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu gol veya asist kaydedemedi.

Kariyerine Ravenna altyapısında başlayan Santon, 2005'te Inter altyapısına transfer oldu. Sonrasında Cesena ve Newcastle United takımlarında kiralık olarak forma giydi. 2018'de ise 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer oldu.

  1. 15.08.2020
  2. Güncelleme: 15.08.2020 16:10
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