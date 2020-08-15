Son dakika: Beşiktaş Davide Santon ile prensipte anlaştı!
Son dakika haberine göre; Beşiktaş aradığı sağ beki İtalya'da buldu. Siyah-beyazlılar Roma'da forma giyen Davide Santon ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından aradığı sağ beki İtalya'da buldu.
TRT Spor'un haberine göre; Siyah-beyazlılar AS Roma'nın sağ beki Davide Santon ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş, 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu şartıyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Geçen sezon Roma formasıyla 21 resmi maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu gol veya asist kaydedemedi.
Kariyerine Ravenna altyapısında başlayan Santon, 2005'te Inter altyapısına transfer oldu. Sonrasında Cesena ve Newcastle United takımlarında kiralık olarak forma giydi. 2018'de ise 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer oldu.
- 15.08.2020
- Güncelleme: 15.08.2020 16:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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