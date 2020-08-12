Ze Luis'ten yeşil ışık

Burak'ın ayrılığının ardından golcü arayışlarına hız veren siyah-beyazlıların listesindeki isimlerden biri olan Ze Luis'le ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın transfer etmek istediği isimlerden olan golcü oyuncu Ze Luis'in menajeri Jose Fouto'dan siyah-beyazlılarla ilgili açıklama geldi. Beşiktaş'ın bu futbolcuya ilgisi olduğunu açıklayan Fouto, "Evet, Beşiktaş tarafında bir ilgi var. Ciddi bir müzakereye girmeden kısa bir görüşme oldu" dedi ve şöyle devam etti:

BEŞİKTAŞ'IN KİRALAMA TEKLİFİ HAZIR

"Ben Porto'nun ne düşündüğünü onlara söyledim. Beşiktaş, Türkiye ve Avrupa'da büyük bir kulüp. Ze Luis'in de Porto ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş'ın bu ilgisine çok teşekkür ediyoruz. Kendileriyle ilk temas sağlandı. Önümüzdeki günlerde neler olur, hep birlikte bekleyip göreceğiz" diye konuştu. Jose Fouto, Ze Luis'in Beşiktaş ile ilgili olarak olumlu düşüncelere sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Siyah-beyazlı yöneticilerin Porto kulübüyle temasa geçerek kiralama teklifi sunacakları öğrenildi.