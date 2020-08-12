Ze Luis'ten yeşil ışık
Porto’nun başarılı forveti Ze Luis’in menajeri Jose Fouto, “Beşiktaş harika bir kulüp ve bunu herkes çok iyi bilir” ifadelerini kullanarak transfere olumlu baktı.
Burak'ın ayrılığının ardından golcü arayışlarına hız veren siyah-beyazlıların listesindeki isimlerden biri olan Ze Luis'le ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın transfer etmek istediği isimlerden olan golcü oyuncu Ze Luis'in menajeri Jose Fouto'dan siyah-beyazlılarla ilgili açıklama geldi. Beşiktaş'ın bu futbolcuya ilgisi olduğunu açıklayan Fouto, "Evet, Beşiktaş tarafında bir ilgi var. Ciddi bir müzakereye girmeden kısa bir görüşme oldu" dedi ve şöyle devam etti:
BEŞİKTAŞ'IN KİRALAMA TEKLİFİ HAZIR
"Ben Porto'nun ne düşündüğünü onlara söyledim. Beşiktaş, Türkiye ve Avrupa'da büyük bir kulüp. Ze Luis'in de Porto ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş'ın bu ilgisine çok teşekkür ediyoruz. Kendileriyle ilk temas sağlandı. Önümüzdeki günlerde neler olur, hep birlikte bekleyip göreceğiz" diye konuştu. Jose Fouto, Ze Luis'in Beşiktaş ile ilgili olarak olumlu düşüncelere sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Siyah-beyazlı yöneticilerin Porto kulübüyle temasa geçerek kiralama teklifi sunacakları öğrenildi.
- 12.8.2020
- Sinan Gümüş kararını verdi! Fenerbahçe...
- Dünya yıldızı o teklifi reddetti! Galatasaray...
- Son dakika heberleri: Transferde ortalık karıştı! Fatih Terim'in gözdesine F.Bahçe kancası
- “Aklım bu parayı almıyor!” Mert Hakan Yandaş...
- Emre Belözoğlu'nun yönetimle arası kötü mü? Ne zaman açıklanacak? İşte cevabı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ze Luis'ten yeşil ışık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.