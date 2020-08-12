Eto'o ve Quaresma'dan Balotelli'ye Beşiktaş cevabı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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'o ve 'dan 'ye cevabı!

Eto'o ve Quaresma'dan Balotelli'ye Beşiktaş cevabı!

Mario Inter’den takım arkadaşı ve efsane golcü ’o‘ya 'a transferi hakkında danıştı. İki isim de yıldız golcüye aynı cevabı verdi: Hiç düşünme. En doğru adres Beşiktaş...

Santrfor mevkine güçlü bir takviye yapmak isteyen 'ta gündem yine . İtalyan futbolcunun menajeri ile görüşmeler aralıksız devam ederken, Balotelli de kendi adına bir takım temaslarda bulundu. Balotelli, kendisini isteyen Beşiktaş'ı 'yi iyi tanıyan iki isme sordu.

BALOTELLI BEŞİKTAŞ'I SORDU...
Takvim'in haberine göre, Balotelli Inter'den takım arkadaşı ile yine 'da yıllarca top koşturan Samuel 'o ile konuştu. Her iki ismin de Balotelli'ye cevabı neredeyse kelimesi kelimesine aynı oldu.

IRKÇILIK KONUSUNDA ÇOK HASSAS
Quaresma ile Eto'o Balotelli'ye "Hiç düşünme. Senin için en doğru adres Beşiktaş'tır. Beşiktaş taraftarı ve Türk insanı en az senin kadar kadar ırkçılık konusunda hassastır" ifadelerini kullandılar. Artık Beşiktaş'a daha yakın

Aldığı cevaplar Balotelli'yi bir adım daha Beşiktaş'a yaklaştırırken yönetim bir an önce bu transferi noktalamak istiyor. Beşiktaş Balotelli'ye yıllık 1.5 milyon Euro garanti para teklif etmişti.

BONSERVİS SORUNU YOK
Mario Balotelli'nin 2022 haziranına kadar Brescia kulübü ile sözleşmesi olmasına karşın herhangi bir bonservis problemi bulunmuyor. Brescia, kendisine kulüp bulur bulmaz Balotelli'yi bedelsiz olarak serbest bırakmaya hazır. 29 yaşındaki Balotelli'nin piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. 2012'de bu rakam 32 milyon Euro'ydu.

  1. 12.08.2020
  2. Güncelleme: 12.08.2020 02:36
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