Eto'o ve Quaresma'dan Balotelli'ye Beşiktaş cevabı!

Mario Balotelli Inter’den takım arkadaşı Quaresma ve efsane golcü Eto’o‘ya Beşiktaş'a transferi hakkında danıştı. İki isim de yıldız golcüye aynı cevabı verdi: Hiç düşünme. En doğru adres Beşiktaş...
Santrfor mevkine güçlü bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündem yine Balotelli. İtalyan futbolcunun menajeri ile görüşmeler aralıksız devam ederken, Balotelli de kendi adına bir takım temaslarda bulundu. Balotelli, kendisini isteyen Beşiktaş'ı Türkiye'yi iyi tanıyan iki isme sordu.
BALOTELLI BEŞİKTAŞ'I SORDU...
Takvim'in haberine göre, Balotelli Inter'den takım arkadaşı Quaresma ile yine İtalya'da yıllarca top koşturan Samuel Eto'o ile konuştu. Her iki ismin de Balotelli'ye cevabı neredeyse kelimesi kelimesine aynı oldu.
IRKÇILIK KONUSUNDA ÇOK HASSAS
Quaresma ile Eto'o Balotelli'ye "Hiç düşünme. Senin için en doğru adres Beşiktaş'tır. Beşiktaş taraftarı ve Türk insanı en az senin kadar kadar ırkçılık konusunda hassastır" ifadelerini kullandılar. Artık Beşiktaş'a daha yakın
Aldığı cevaplar Balotelli'yi bir adım daha Beşiktaş'a yaklaştırırken yönetim bir an önce bu transferi noktalamak istiyor. Beşiktaş Balotelli'ye yıllık 1.5 milyon Euro garanti para teklif etmişti.
BONSERVİS SORUNU YOK
Mario Balotelli'nin 2022 haziranına kadar Brescia kulübü ile sözleşmesi olmasına karşın herhangi bir bonservis problemi bulunmuyor. Brescia, kendisine kulüp bulur bulmaz Balotelli'yi bedelsiz olarak serbest bırakmaya hazır. 29 yaşındaki Balotelli'nin piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. 2012'de bu rakam 32 milyon Euro'ydu.
- 12.08.2020
- Güncelleme: 12.08.2020 02:36
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Eto'o ve Quaresma'dan Balotelli'ye Beşiktaş cevabı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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