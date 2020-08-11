Papiss Cisse transfer ateşini yaktı! Beşiktaş...
Bir süredir santrfor arayışına devam eden Beşiktaş'ta Papiss Cisse en öne çıkan isim konumunda bulunuyor. Senegalli golcü sosyal medyada yaptığı flaş hamle ile siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Aytemiz Alanyaspor'daki sözleşmesi sona eren ve attığı gollerle geçtiğimiz sezona damga vuran deneyimli santrfor, kişisel sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı.
Burak Yılmaz'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmasının ardından santrfor arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta Papiss Cisse ismi ön plana çıktı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması ile attığı gollerle adından söz ettiren Senegalli golcüden flaş bir hamle geldi. Deneyimli santrfor, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın resmi hesabını takibe aldı. Cisse'nin bu hamlesi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırırken, transferde sona gelindiği şeklinde yorumlandı.
- 11.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Papiss Cisse transfer ateşini yaktı! Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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