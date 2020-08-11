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11 Ağustos 2020, Salı
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ateşini yaktı! ...

Papiss Cisse transfer ateşini yaktı! Beşiktaş...

Bir süredir santrfor arayışına devam eden 'ta en öne çıkan isim konumunda bulunuyor. Senegalli golcü sosyal medyada yaptığı flaş hamle ile siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Aytemiz 'daki sözleşmesi sona eren ve attığı gollerle geçtiğimiz sezona damga vuran deneyimli santrfor, kişisel hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı.

'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e olmasının ardından santrfor arayışlarına başlayan 'ta ismi ön plana çıktı. Geçtiğimiz sezon forması ile attığı gollerle adından söz ettiren Senegalli golcüden flaş bir hamle geldi. Deneyimli santrfor, hesabından Beşiktaş'ın resmi hesabını takibe aldı. Cisse'nin bu hamlesi siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırırken, transferde sona gelindiği şeklinde yorumlandı.

  1. 11.08.2020
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