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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Karsdorp'ta 'a 3 rakip birden!

Karsdorp'ta Beşiktaş'a 3 rakip birden!

basını, 'ın savunmanın sağı için düşündüğü için , 04 ve ’un devreye girdiğini sayfalarına taşıdı.

Siyah-beyazlıların yeni sezon öncesi ilgilendiği futbolculardan biri olan sağ bek için Avrupa'dan 3 talibin daha çıktığı kaydedildi. , forması giyen sağ bek oyuncusu Rick Karsdorp için bir süre önce girişimlerine başlamıştı. Siyah beyazlıların talip olduğu futbolcu için , ve da devreye girdi. basınından Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Sevilla, Schalke ve Southampton'ın Rick Karsdorp için girişimde bulunduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren Rick Karsdorp, 2017 yılında 9 milyon euro bedelle Roma'ya transfer olmuştu. Geçen sezon 24 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

  1. 15.8.2020
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