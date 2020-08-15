Karsdorp'ta Beşiktaş'a 3 rakip birden!
İtalyan basını, Beşiktaş'ın savunmanın sağı için düşündüğü Rick Karsdorp için Sevilla, Schalke 04 ve Southampton’un devreye girdiğini sayfalarına taşıdı.
Siyah-beyazlıların yeni sezon öncesi ilgilendiği futbolculardan biri olan sağ bek Rick Karsdorp için Avrupa'dan 3 talibin daha çıktığı kaydedildi. Beşiktaş, Roma forması giyen sağ bek oyuncusu Rick Karsdorp için bir süre önce girişimlerine başlamıştı. Siyah beyazlıların talip olduğu futbolcu için Sevilla, Schalke ve Southampton da devreye girdi. İtalyan basınından Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Sevilla, Schalke ve Southampton'ın Rick Karsdorp için girişimde bulunduğu belirtildi.
Geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık olarak geçiren Rick Karsdorp, 2017 yılında 9 milyon euro bedelle Roma'ya transfer olmuştu. Geçen sezon 24 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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