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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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'ın Karsdorp teklifi belli oldu!

Beşiktaş'ın Karsdorp teklifi belli oldu!

'ye transfer olan sağ beki 'ün yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren , Roma forması giyen Karsdorp için teklif yapmıştı. Siyah-beyazlı ekibin önerdiği rakam belli oldu.

'ün yerini doldurmak isteyen , 'da forma giyen Rafael için sonuç alamayınca 'ya yöneldi. Siyah-beyazlı ekip, Roma'nın sağ bek rotasyonunda kendilerine yer bulmakta zorlanan Bruno Peres ve Rick Karsdorp ikilisi için kiralama teklifi yaptı.

Sabah'ta yer alan habere göre Roma, Peres için teklife sıcak bakmazken, geçen sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Karsdorp'u verebileceklerini iletti. 1.5 milyon Euro alan sağ bekin bu sezonki maaşıyla ilgili Roma, "Maaşının tamamını ödeyin" karşılığını verdi. Siyah-beyazlı yönetim de farklı bir yola giderek bu kez oyuncuya 1 milyon Euro maaş teklif götürdü. Hem Roma hem de Karsdorp ile görüşmelerde orta yolun bulunması bekleniyor.

KARSDORP KİMDİR?

Hollanda doğumlu defans oyuncusu kariyerine Feyenoord'da başladı. 25 yaşında ve 1.84 boyundaki Karsdorp, geçen sezon Feyenoord'da forma giydi. 22 maçta 1684 dakika süre alan futbolcu, 2 gol 5 asist yaptı. Karsdorp, hücumcu bir sağ bek olarak dikkati çekiyor. 2015- 16 sezonunda 10 asist yaparak kariyeri adına en iyi dönemi geçirmişti. Rick Karsdorp, 177 lig maçında 11 gol attı, 24 asist yaptı; 35 gole direkt katkı sağladı.

  1. 12.08.2020
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