Beşiktaş'ın Karsdorp teklifi belli oldu!
Fenerbahçe'ye transfer olan sağ beki Gökhan Gönül'ün yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Roma forması giyen Karsdorp için teklif yapmıştı. Siyah-beyazlı ekibin önerdiği rakam belli oldu.
Gökhan Gönül'ün yerini doldurmak isteyen Beşiktaş, Lyon'da forma giyen Rafael için sonuç alamayınca İtalya'ya yöneldi. Siyah-beyazlı ekip, Roma'nın sağ bek rotasyonunda kendilerine yer bulmakta zorlanan Bruno Peres ve Rick Karsdorp ikilisi için kiralama teklifi yaptı.
Sabah'ta yer alan habere göre Roma, Peres için teklife sıcak bakmazken, geçen sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Karsdorp'u verebileceklerini iletti. 1.5 milyon Euro alan sağ bekin bu sezonki maaşıyla ilgili Roma, "Maaşının tamamını ödeyin" karşılığını verdi. Siyah-beyazlı yönetim de farklı bir yola giderek bu kez oyuncuya 1 milyon Euro maaş teklif götürdü. Hem Roma hem de Karsdorp ile görüşmelerde orta yolun bulunması bekleniyor.
KARSDORP KİMDİR?
Hollanda doğumlu defans oyuncusu kariyerine Feyenoord'da başladı. 25 yaşında ve 1.84 boyundaki Karsdorp, geçen sezon Feyenoord'da forma giydi. 22 maçta 1684 dakika süre alan futbolcu, 2 gol 5 asist yaptı. Karsdorp, hücumcu bir sağ bek olarak dikkati çekiyor. 2015- 16 sezonunda 10 asist yaparak kariyeri adına en iyi dönemi geçirmişti. Rick Karsdorp, 177 lig maçında 11 gol attı, 24 asist yaptı; 35 gole direkt katkı sağladı.
- 12.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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