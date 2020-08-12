İşte Sergen Yalçın'ın Balotelli kararı! Geliyor mu? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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İşte 'ın Balotelli kararı! Geliyor mu?

İşte Sergen Yalçın'ın Balotelli kararı! Geliyor mu?

hazırlıklarına tam gaz devam eden 'ta şu anki gündem ... Kadroya yeni takviyeler yapmak için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılarda gündeme gelmişti. Ancak bu transferin 'ın engeline takıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

hazırlıklarını sürdüren golcü arayışlarını sürdürürken, siyah-beyazlıların gündemine taraftarı da oldukça heyecanlandıran isimlerden olan gelmişti. Günden güne birçok gelişmenin yaşandığı yıldız oyuncu için nasıl bir yol izleneceği merak edilirken, 'ın bu ismi istemediği öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlılar bonservis bedeli ödemeden İtalyan golcüyü kadroya katmak istiyor. Teknik patron Sergen Yalçın ise eski kulübü Brescia'da yaşadığı sorunlar yüzünden kadro dışı bırakılan Balotelli'ye uzun süredir sahalardan uzak olması nedeniyle soğuk bakıyor.

Siyah-beyazlı yönetimin kulübün içinde bulunduğu maddi zorlukları anlatarak Sergen Yalçın'ı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Yüksek maliyetleri yüzünden Ze Luis ve Seferovic gibi yıldız golcüler konusunda somut adım atamayan yönetim, Balotelli'nin daha hesaplı bir olduğunu teknik heyete aktaracak.

Beşiktaş Yönetimi ayrıca İtalyan golcünün gelecekteki olası satışını da düşünüyor. Balotelli'nin Beşiktaş'ta sahneye çıkması halinde ciddi bonservis bedelleri karşılığında elden çıkarılabileceği hesaplanıyor. Balotelli ismine onay vermeyen Sergen Yalçın'ın ise gol bölgesinde istikrarsızlık yaşamak istemediğini söylediği vurgulandı. Yalçın'ın, forvet hattının kesinlikle riske atılmamasını ifade ederek, Balotelli dışındaki isimlere öncelik verilmesini istediği bildirildi.

BRESCIA İLE YOLLARI AYRILDI
Serie A ekibi Brescia ile 2022'ye kadar kontratı bulunan Mario Balotelli'nin sözleşmesini feshettiği ortaya çıktı. Beşiktaş, serbest oyuncu statüsüne geçen yıldız ismi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma fırsatı yakaladı. Balotelli, Brescia'da yıllık net 3 milyon euro kazanıyordu. İtalyan oyuncunun daha düşük bir rakama Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğu ifade edildi.

İKİ TALİBİ DAHA VAR
'da eski başbakan tarafından satın alınan Serie B ekibi Monza da Mario Balotelli'yi kadrosuna katmak istiyor. Gelecek sezon Serie A'ya yükselmeyi hedefleyen Monza'nın, Silvio Berlusconi'ye çok yakın olan golcü futbolcu için girişimlere başladığı aktarıldı. Romanya liginin önde gelen ekiplerinden Cluj'un da dünyaca ünlü golcüyü renklerine bağlamaya çalıştığı ileri sürüldü.

  1. 12.08.2020
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