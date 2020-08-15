Beşiktaş için 'feda' dedi! Welinton o rakamdan vazgeçti - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Ağustos 2020, Cumartesi
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için 'feda' dedi! Welinton o rakamdan vazgeçti

Beşiktaş için 'feda' dedi! Welinton o rakamdan vazgeçti

'tan 1.5 milyon euro isteyen tecrübeli stoper Welinton, siyah-beyazlı kulüpte oynamak için yönetiminin kendisine sunduğu senelik 850 bin euro’yu kabul etti.

yönetimi, teknik direktör 'ın alınmasını ısrarla istediği Welinton'u istediği rakama ikna etmeyi başardı. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncu kısa süre önce yapılan görüşmede, "Devre arasında F.Bahçe beni istemiş, senelik de 1.5 milyon euro önermişti" diyerek Beşiktaş'ın yaptığı 650 bin euro'luk teklifi reddetmişti.

Ancak siyah-beyazlılar Welington konusunda çok fazla açılmadı. Brezilyalı oyuncuya 200 bin euro daha zam yaptı ve 850 bin euro'ya işi bitirdi. Welinton'un da çok daha fazla şansı kalmadığı için Beşiktaş'a 'evet' dediği ifade edildi.

Siyah-beyazlılar, aynı bölgede görev yapan Enzo Roco ve Isimat Mirin ile yollarını ayırmak için; hem oyuncular hem de menajerleriyle iki gündür görüşmelerini devam ettiriyor.

  1. 15.8.2020
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