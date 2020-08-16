Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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Son dakika haberleri: İşte 'ın gündemindeki isimler!

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler!

Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan , rotasyonu bol ve iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha, stoper, sağ bek ve forvet için takviye yapacak olan Beşiktaş'ın listesine , , Lemina gibi isimler dahil oldu. O listede yer alan futbolcular ve son durumları hakkında bilgiler haberimizde...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , N'skala ve Welinton'u kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın listesi de oldukça yoğun.

BERNARD MENSAH

Transferin gözde isimlerinden biri olan için Galatasaray ile Beşiktaş kıyasıya bir rekabet halindeydi. Yarışın kazananı Beşiktaş oldu. Bernard Mensah için Kayserispor ile anlaşma sağlandı.

BADOU NDIAYE

Siyah beyazlılar radarına 'yi aldı. Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'e resmi teklif yaptı.

MARCELO

Beşiktaş uzun süredir eski stoperi Marcelo ile ilgileniyor. Marcelo'nun transferi için gündeme son olarak Vida ile takası geldi.

ZE LUIS

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta hedeflerden biri de Porto forması giyen . Oyuncunun menajerinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Şu anda bu soruya cevap vermem. Çünkü Beşiktaş'la bir pazarlık yok. Ze Luis'ten transfer olacağına dair haber de almadım. Bu yüzden dün olduğu gibi, bugün de Ze Luis, Porto'nun oyuncusu." ifadeleri kullanıldı.

DAVIDE SANTON

Siyah-beyazlılar AS Roma'nın sağ beki ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş, 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu şartıyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

KUZYAEV

Siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Daler Kuzyaev ile Zenit'in sözleşme yenilemeyeceği açıklandı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 28 maçta görev yaptı.

KASPER JUNKER

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimden öncelikli olarak santrfor sorununun çözülmesini istedi. Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri de oldu.

GÖKHAN AKKAN

Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş aradığı kaleciyi Süper Lig'de buldu. Çaykur Rizespor forması giyen Beşiktaş'ın transfer listesine girdi.

LEMINA

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren yıldız futbolcu Lemina için Galatasaray ile Beşiktaş yarış halinde. Yıldız futbolcunun ve kulübünün hangi takımı seçeceği yakın dönemde belli olacak.

RICK KARSDORP

Siyah-beyazlılar, Roma forması giyen sağ bek oyuncusu Rick Karsdorp için bir süre önce girişimlerine başlamıştı. Kartal'ın talip olduğu futbolcu için Sevilla, Schalke ve Southampton da devreye girdi.

  1. 16.08.2020
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