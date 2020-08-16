Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler!

Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş, rotasyonu bol ve iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha, stoper, sağ bek ve forvet için takviye yapacak olan Beşiktaş'ın listesine Davide Santon, Ze Luis, Lemina gibi isimler dahil oldu. O listede yer alan futbolcular ve son durumları hakkında bilgiler haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, N'skala ve Welinton'u kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.
BERNARD MENSAH
Transferin gözde isimlerinden biri olan Bernard Mensah için Galatasaray ile Beşiktaş kıyasıya bir rekabet halindeydi. Yarışın kazananı Beşiktaş oldu. Bernard Mensah için Kayserispor ile anlaşma sağlandı.
BADOU NDIAYE
Siyah beyazlılar radarına Badou Ndiaye'yi aldı. Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'e resmi teklif yaptı.
MARCELO
Beşiktaş uzun süredir eski stoperi Marcelo ile ilgileniyor. Marcelo'nun transferi için gündeme son olarak Vida ile takası geldi.
ZE LUIS
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta hedeflerden biri de Porto forması giyen Ze Luis. Oyuncunun menajerinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Şu anda bu soruya cevap vermem. Çünkü Beşiktaş'la bir pazarlık yok. Ze Luis'ten transfer olacağına dair haber de almadım. Bu yüzden dün olduğu gibi, bugün de Ze Luis, Porto'nun oyuncusu." ifadeleri kullanıldı.
DAVIDE SANTON
Siyah-beyazlılar AS Roma'nın sağ beki Davide Santon ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş, 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu şartıyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
KUZYAEV
Siyah-beyazlıların transfer listesinde yer alan Daler Kuzyaev ile Zenit'in sözleşme yenilemeyeceği açıklandı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 28 maçta görev yaptı.
KASPER JUNKER
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimden öncelikli olarak santrfor sorununun çözülmesini istedi. Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri de Kasper Junker oldu.
GÖKHAN AKKAN
Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş aradığı kaleciyi Süper Lig'de buldu. Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan Beşiktaş'ın transfer listesine girdi.
LEMINA
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçiren yıldız futbolcu Lemina için Galatasaray ile Beşiktaş yarış halinde. Yıldız futbolcunun ve kulübünün hangi takımı seçeceği yakın dönemde belli olacak.
RICK KARSDORP
Siyah-beyazlılar, Roma forması giyen sağ bek oyuncusu Rick Karsdorp için bir süre önce girişimlerine başlamıştı. Kartal'ın talip olduğu futbolcu için Sevilla, Schalke ve Southampton da devreye girdi.
- 16.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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